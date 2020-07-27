立訊崛起搶食iPhone大單　法人：鴻海技術優勢難以撼動

▲鴻海旗下富士康產線。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

紅色供應鏈指標廠立訊精密工業近日動作頻頻，傳聞就是蘋果扶植來搶食iPhone大單的廠商，消息衝擊鴻海（2317）近日股價持續走弱。法人認為，雖然立訊收購緯創子公司的江蘇、昆山代工廠，搶攻iPhone訂單在即，但從未涉足中高階系統組裝，從組裝技術到良率，仍有待考驗，反觀鴻海長年在系統組裝積累下來的技術優勢，恐難以撼動。

立訊是由鴻海前員工王來春創立的電子代工廠，業務同樣圍繞蘋果訂單，因此被市場視為鴻海最大的競爭對手，尤其2017年立訊獲得無線耳機「AirPods」生產訂單後，開始迅速擴張，目前總市值已經超過鴻海，成為台廠供應鏈的最大威脅。

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不僅如此，立訊近日收購緯創子公司江蘇、昆山代工廠，透過釋出股份的形式與緯創、和碩形成結盟，但法人認為，鴻海從零組件起家一路走到系統組裝，過去40多年來將獨創的維修管理（CMMS）理念發揮得淋漓盡致，已是其他對手進入相同領域的障礙。

法人表示，蘋果向來都會扶持第二、第三廠商來競爭，藉此達到最好的採購成本，鴻海的確增加一個新的競爭對手，但鴻海與客戶建立起來的默契，以及長期累積的規模經濟，還有領先業界的創新技術，這些優勢都是對手無法輕易超越的部分，如果競爭對手想要走這條產業路線來切入，勢必存有一定的難度。