台積電「紳士變狂牛」！　謝金河：物極必反　半導體正在回檔

▲在台積電帶動下，台股本周攻上13031點，創下歷史新高，不過目前行情呈現回檔趨勢。（資料照／實習記者方敬攝）



記者謝仁傑／綜合報導

台積電（2330）本週一度勢如破竹，衝上466.5元的歷史新高價，也帶動週二台股早盤突破13000點大關，改寫歷史新高點，不過，隨後台積電旋即下墜，也傳出許多人因此被套在高點。財信傳媒董事長謝金河臉書發文，指出「物極必反」的道理，認為這是半導體一個回檔的徵兆。

謝金河表示，這幾天全台灣上演台積電的秀，從台積電拉動串起聯電、世界先進，再加上聯發科、日月光，這股半導體股的狂熱，把台灣的加權指數拉升至13031.7點，台股甚至出現歷史性的3439.27億大成交量；這當中台積電成交749.36億元，但台積電股價從466.5元殺到435元；聯發科從763殺到680元，成交258.29億元；聯電出現59.95萬張巨大成交量，股價從23.85元殺到21.8元。他說道，「單是這三家公司，成交量高達1145.29億元，這個熱到最高點，也是半導體回檔的徵兆。」

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他接著指出，一直以來台積電都是穩健的腳步慢慢往上走，這是投資股的走勢，這三天受到Intel大跌，轉單效應衝擊，TSMC Adr動輒以10％以上幅度大漲，台積電搖身變成大飆股。台積電歷史性的成交量，也代表巿場上的散戶追進來了，使台積電從溫文儒雅的紳士變成一頭狂牛，但這是衝刺大關卡的必要之惡，也代表台股短線指數的衝刺告一段落。

謝金河表示，這幾天很多人眼看著加權指數300、400點大漲，自己手上的股票可能跌停板，其實台股早已回檔修正，像是合一從476.5元殺到170.5元，從7月9日迄今，合一已跌掉306元，跌幅64.2%，這是非常罕見的巨大回檔；而半導體股大漲撐住指數，但原先炒高的生技股卻跌得東倒西歪，這是標準的回檔走勢。

謝金河指出，台積電已完成階段性任務，台股接下來會反映第二季財報，業績表現出色的個股將會脫穎而出，但指數壓回機率大。此外，他也表示，在回檔很深，有基本面支撐之下，有實力的生技股會止跌。

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