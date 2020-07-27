影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

記者謝仁傑／綜合報導

台股今（27）日在台積電（2330）漲停的帶領下，攻破30年來的歷史高點，站上12,686點；各系外資紛紛上修台積電的目標價，500元已經達成共識。在今日《雲端最有錢》節目中，由分析師容逸燊、丁彥鈞、林睿閎來告訴大家，台股突破歷史高點之後，應如何操作股票。

英特爾7奈米製程延遲6個月，上週五下跌16.24％，反觀台積電客戶超微（AMD）大漲16.5％，台積電ADR漲了9.53％，促成台積電今日一舉攻上漲停價424.5元，市值有機會挑戰4,000億美元，躋身全球前10大上市公司。

台積電的漲停帶動晶圓代工股價跟近，第二大廠聯電也攻上漲停21.7元，改寫12年新高，世界先進漲幅也逾6％；此外，聯發科市值衝1.11兆，股價來到733元。新台幣也成為市場最強亞洲貨幣，飆升1.51角，最高來到29.405元，而黃金飆破1,923美元，再創歷史新高。

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分析師林睿閎認為，「資金追逐的不是好公司，而是正在成長的公司」，不要選擇一些股票始終持平（俗稱穩定）的股票，因為若連台股漲回4000點的過程都沒有參與到，代表這些股票始終會處於低檔；丁彥鈞則認為，當大盤在高檔時，適合追漲殺跌，強勢股必定有消息是散戶不知道的。

丁彥鈞表示，在美中貿易戰交火劇烈，華為禁令引發陸企紛紛去美化的效應，台企有機會從中分一杯羹，可從中選股；容逸燊表示，股市會繼續往上，股票可以續抱，但手上股票需做汰弱留強的動作，中小型股建議找5G相關或台積電供應鏈入手。

容逸燊表示，在台股處於高檔時，投資人若現在要上車，宜採取回檔分批買法較沒有套牢的風險，例如台積電可在回檔至10日線，約380元時做加碼買進，若回檔至中軸350～360元時，可做二次加碼。

▲年底即將發酵的遊戲機概念股。（圖／新聞節目中心提供）



今年底與明年初，三大遊戲機 PS5、Xbox 和 Switch 會接連推出，遊戲新機上市的熱度和期待度很高，對其供應鏈必會產生話題性，像是創惟（6104）、南電（8046），不斷回檔後，周線緩步向上，鈺太首度打入遊戲機供應鏈，展望營收上拉，茂達（6138）、偉詮電（2436）等通吃三家，更具優勢。

分析師們指出，此時需檢視財報基本面，獲利是否良好，不佳的話就減碼或停損賣出。公司必須要有讓投資人興奮的事情，若只是狀況持平，例如和碩或鴻海，即便通吃三家，但相對是較不具成長動能的。

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