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「人在屋簷下，不得不低頭。」　台積電將獨霸高階代工

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲「護國神山」台積電產能滿載。（圖／路透社）

文／ FB粉專《人話說股市》

人在屋簷下，不得不低頭－聊聊台積電將獨霸高階代工。

我不喜歡這個「同事」，但我更想要這份「工作」，於是我不得不接受這個同事…​同事可以切換朋友、老師、老闆、鄰居……​團體可以切換團體、學校、公司、社區……​這是我們都面對過的狀況，生活沒有完美只有權衡。​

請繼續往下閱讀...

最近討論台積電大漲，看到的一些論點：​

1. 英特爾製造進度的推遲真的會把訂單給台積電嗎？​真的給的話，台積電已經滿載了，還接得住嗎？​
2. 台積電的大客戶超微可以接受台積電接競爭對手的訂單嗎？​

個人認為，恐怕全都不得不向台積電低頭，​台積電產能滿了，但先進產能大家都搶著要，那就排隊甚至比誰出價高吧！你欠銀行100萬，你怕銀行，你欠銀行100億，銀行怕你。​從台積電的財報來看，最有資格讓台積電害怕的大客戶，是佔台積電營收快1/4的蘋果。​

蘋果有沒有拍過台積電桌子殺價，威脅找別人代工？​有的，但台積電不降價，​蘋果就把大部分訂單給三星，小部分給台積電，​結果就是iPhone 6s大家搶著要台積電代工的，​因為測試網站說耗電差了20％，蘋果出來澄清說一般使用只有差3％，​官方認證後拿到三星耗電板的更想換貨了，然後蘋果的訂單就一直都是台積電的。​

連蘋果都服了，更不用說佔台積電營收遠小於蘋果的超微。​

英特爾現在面臨的是什麼樣的環境呢？​簡單說就是腹背受敵。​

網路的發展簡單說有三個階段：第一階段，電腦與電腦互連，市場大約10億台電腦；第二階段，手機與手機互連，市場大約50億台手機；現在進入第三階段，萬物互聯，市場少說有500億台裝置。​

第一階段電腦的CPU以前只有英特爾一家獨大，​但現在一般電腦CPU市場被超微進逼追趕，蘋果更宣布以後蘋果電腦CPU要用自己的，​高級電腦（雲端計算、AI）處理器被輝達搶佔，近來連Google甚至FB都來分一杯羹。

第二階段手機處理高通、聯發科、三星、蘋果、海思（華為手機用的）5大廠瓜分，​英特爾完敗，除了三星之外的4大廠都乖乖給台積電代工，4大廠都是競爭關係，​但連最大咖蘋果都只能找台積電，大家彼此不爽也莫可奈何，手機誰不要又快又省電的最新科技？​

第三階段萬物互聯，這才是未來IC設計的兵家必爭之地，​這也是聯發科大漲的原因之一，之後有機會會再寫一篇討論，但連手機都要又快又省電，​穿戴在身上的不管是智能耳機、眼鏡、手錶手環或是其他要連網的東西，需要運算又快省電還是首選台積電貨。​

▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾(Intel)製程卡關，使台積電幾乎可說是獨霸全球晶圓代工。（圖／路透）

英特爾在IC設計的領域腹背受敵，​除了手機已完敗、電腦CPU本業被威脅、高級電腦被蠶食，​其實最重點是布局未來萬物互聯，還要分心自己製造？​

這次製造進度不是推遲半天一天，是推遲半年到一年，​這讓圍繞CPU開發電腦的軟硬體公司產品都要延後半年一年，​之前推遲也沒什麼好替代，但這次推遲已經有不錯的替代品了，​替代品就是超微和台積電的組合，​想當年超微以前也自己設計和製造，後來專心設計IC，製造給台積電，開始追上英特爾。​

如果我是英特爾高層，寧可把資源壓在物聯網的未來，​釋出代工給台積電，也不要分散資源，滿盤皆輸，那現在為什麼英特爾還要自己製作？​我想主要是台積電產能滿了要排隊，既有資金人力都已經投入，排隊期間拚拚看或許有奇蹟吧！

不管怎麼說，趨勢就是代工與設計準備要徹底分家，這是權衡下的不得不。​

＃ 對面的女孩看過來～～

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