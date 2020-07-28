美元跌勢不止！　謝金河直指「此物」漲幅威力不下黃金

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

台股連兩天寫下歷史新紀錄，台積電、聯發科成為驅動台股向前的「雙核心」，台積電早盤一度再觸漲停466.5元，聯發科則觸及763元，台股最高來到13,031點。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，這兩天除了台積電跟台股，黃金和白銀紛紛創下歷史新高和波段新高，特別是白銀從3月的11.66美元起漲，幾個月內大漲超過一倍，威力不下黃金。

謝金河指出，金銀價格同步飊高，過去並不多見，尤其白銀用途有侷限，儲存價值又不如黃金，如今白銀也出現飆漲，最大的源頭是美元。他表示，美國Fed不斷的降息，利率降至0到0.25％之間，存美元已經沒有什麼利息，但黃金、白銀供給量有限，在接近無息的狀態下，黃金、白銀的投資位階也跟著提升，金價站上2000美元應不是難事。

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謝金河表示，這次美中交惡，這是30年來地球上的一次重大轉變，雙方互關領事館可能只是序幕，未來一定會有更驚爆的大事發生，黃金、白銀還有往上跑的空間。

至於美元疲弱會到何時？謝金河認為要看美國下半年經濟復甦的力道。他表示，「川普上任後兩次對美元比手畫腳，一次是就職前，川普說美元那麼強，我們怎麼跟別人競爭？結果美元不聽話，一直升到100.51。這次美元下跌，川普又喊強勢美元，但美元仍不聽話，現在又從102.992下跌到93.755，美元跌勢不止，油、金、白銀助漲力道更大。」

謝金河直言，如果拿殖利率還原投資價值，黃金、白銀、美元殖利率接近零，台積電股價大漲，殖利率仍有2.35％，台股殖利率超過4％，可以想見這一波台股上漲的基本面仍然十分紮實。

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