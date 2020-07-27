台積電飆漲停領軍台股寫下12686新高！　謝金河點出「領航雙核心」

▲台積電今漲停帶頭，助台股一舉創下30年來歷史新高。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

台積電（2330）今日以漲幅近9％開盤，且早盤就持續上拉，最後收在424.5的漲停價，帶動台股在盤中寫下12686.36的歷史新高。財信傳媒董事長謝金河表示，在台積電拉上漲停助攻下，台股一舉超越高懸30年的12682.41關卡，經過30年調整，台股重新踏上新的里程碑，這是一個台灣蛻變的重要起點。

謝金河表示，過去30年台灣面對中國大陸崛起的吸金壓力，連美國國務卿蓬佩奧也不諱言把台灣邊緣化，但台灣卻能在困難中步步爬起來，這是難得的成績，而台灣花了一甲子打造的綠色矽島，尤其是台積電在全球競爭中一路挺進，這是值得驕傲的一刻。

請繼續往下閱讀...

台積電今拉漲停，市值突破11兆台幣，而聯發科漲到737元，市值也突破1.17兆台幣，成為全台第二大巿值企業。

謝金河指出，台股今天創新高，由台積電、聯發科、聯電、世界先進及日月光領航的架構，一定會發生資金排擠效應，造成其他股票的殺盤，今天生技股賣壓加重，其他產業也面臨壓力，但支撐力比預期強，這顯示台股的資金行情尚未到盡頭。他更特別點出台積電和聯發科，將引領台股持續向前。

謝金河表示，未來是一個大洗牌的時代，今天廣達股價正式超越鴻海，是1990年以來頭一遭，這些年廣達把生產線移回台灣，而郭董退居二線，命運也跟著出現變化；最近寶成公告裕元工業上半年虧損1.5到1.6億美元，跟去年上半年大賺1.65億美元完全不一樣，寶勝從去年上半年賺4.63億港元變成小賺1700萬港元，贏得與輸家迥然不同。

謝金河認為，台積電撑起整個半導體產業鏈，台積電大聯盟會更加茁壯，中國愈用力加持半導體產業，台灣的產業鏈價值會更高！有了台積電扮演護國神山角色，台灣的主政者要更加努力，讓台灣的經濟發展腳步愈走愈踏實，台灣資本市場才能愈走愈強壯。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►張忠謀身價破530億元！退休後「每天增值3300萬」 台積電漲停再創奇蹟



►台積電市值突破11兆！「預言家」張忠謀早點出台積電的未來命運



►英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！ 台積電持續利多