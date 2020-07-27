台積電市值突破11兆！「預言家」張忠謀早點出台積電的未來命運

▲台積電今攻漲停，股價市值雙寫新高。圖為創辦人張忠謀。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

英特爾在7奈米製程卡關後，台積電（2330）挾著對手利空創造利多優勢，今（27）日股價在盤中就攻達424.5的漲停價，市值突破11兆元大關，股價、市值雙雙創下新高，領軍台股寫下30年來的歷史新高點12,686點。台積電創辦人張忠謀曾在退休前最後一次股東會中預言，「台積電還會一次次再創奇蹟」。

張忠謀在2018年主持的最後一次股東會中，曾信心滿滿地說過，台積電將會持續進步，且會在他退休後一次次再創奇蹟。若按他當時持股12.5萬張台積電計算，在沒有賣掉的情況下，帳面價值已達到530億元，等於退休兩年身價翻了將近一倍。

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去年11月張忠謀回到台積電參加運動會，當時正值劇烈的美中貿易戰，不過台積電仍保持逆勢成長之勢，作為全球供應鏈重要的一環，也許「預言家」張忠謀對於這個結果一點都不意外。

▲台積電創辦人張忠謀早在2年前就預言台積電的未來。（圖／記者湯興漢攝）



自從台股落實漲跌幅10％為限以來，這是台積電股價首度亮出紅燈，攻上漲停，應驗張忠謀當時「台積電將屢創奇蹟」的神預言。

在川普的華為禁令下，台積電今年5月宣布將於2021年赴美設廠，預計2024年開始用以量產5奈米晶片；隨著兩大巨頭三星和英特爾，都被台積電的先進製程拋在後頭，台積電也得以順利與主要客戶接單。或許張忠謀早已看到今日這種局勢，才選擇安心退休。

張忠謀期勉所有員工，當世界局勢不再安寧，台積電將會成為地緣政治家的必爭之地。他表示，台積電必須持續秉持三大優勢，創造技術領先、製造卓越及客戶信任，堅守這份企業誠信價值，才能在亂世中維持一馬當先的龍頭地位。

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