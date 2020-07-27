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張忠謀身價破530億元！退休後「每天增值3300萬」　台積電漲停再創奇蹟

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▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）27日以420.5元開出，盤中攻漲停424.5元新天價，市值達11.03兆元，一口氣突破11兆元大關，也是台股實施漲跌幅10%以來台積電首次漲停，股價與市值雙雙再創歷史新高。

若以創辦人張忠謀持有台積電12.5萬張股票計算，估算帳面總價值已超過530億元，等於退休2年多，身家增值約244億元，幅度高達85%，平均每天增值約3300萬元。

請繼續往下閱讀...

張忠謀於2018年6月5日主持退休前最後一場台積電股東會，那天收盤價為229元，以他持股12.5萬張估算，市值為286.25億元。他當時非常有自信說，台積電將有著很大的進步，他國的半導體產業急起直追，仍會有所差距，而且是一樣的距離。

「台積電持續發揮技術領先、製造卓越及客戶信任等3大競爭優勢與堅守誠信價值。」張忠謀激勵員工，介紹了台積電的成功，例如用「3大祕訣」留下人才：一、給予豐厚報酬；二、讓每位員工喜歡台積電的工作；三、讓每位員工感覺到在台積電工作有前途。

值得一提的是，張忠謀交棒前，也早就預言台積電將不斷創奇蹟，例如將以先進製程與主要客戶合作，並會在卓越的技術上超越英特爾（Intel）、三星（Samsung）等；而外資法人也看好台積電，屢次上調目標價。

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