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英特爾7奈米晶片製程延誤6個月！　台積電持續利多

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▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾(intel)宣布製程延誤，競爭對手利多。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

英特爾宣布，即將問世的7奈米晶片技術遇到問題，導致製程延誤，落後原定時程6個月，股價在盤後交易暴跌10.6％。由於英特爾7奈米製程延誤，使台積電擴大領先英特爾的差距，對於競爭對手超微（AMD）和輝達（Nvidia）來說，無疑是一個好消息。

英特爾在第二季的財報中指出，基於7奈米晶片產品時間較預期大概差了6個月，將至少推延到2022年。目前7奈米生產存在問題，意味著生產比內部路線圖落後了一年，不過英特爾表示，仍然只會有6個月的上市延誤；此外，超微近來一直在生產7奈米晶片「Ryzen 4000」，股價在盤後交易上漲7.97%。

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不過，英特爾有望發布第11代Tiger Lake晶片，並期望在年底前推出第12代Gen Alder Lake（Tiger Lake的後繼產品）陣容中的首款產品，其中包括首款10nm筆電的CPU。

英特爾發布的財報其實算樂觀，電腦部門的收入較去年同期增長了7％，達到95億美元（約新台幣2,800億元），第二季營收也較去年同期增長了20％，達到197億美元（約新台幣5,800億元）。公司表示，這與疫情大流行導致筆電熱銷有關。

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