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蘋果：不期望美國門市在今年恢復正常　將鼓勵員工遠程工作

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▲▼蘋果門市,Apple Store,Studio A。（圖／記者謝仁傑攝）

▲因疫情再爆發，蘋果關閉許多門市。（圖／記者謝仁傑攝）

記者林鼎閎／綜合報導

隨著美國各地的新冠病毒繼續爆發，蘋果正在為其零售員工尋找新的定位，該公司稱已經關閉了更多門店，並表示不期待美國門市能在2020年恢復正常。

蘋果一度在美國重開多家門店，但現已被迫再度關閉包括加州、北卡羅來納州和佛羅里達州的門店，要求零售員工在家進行遠端工作。該公司自3月以來一直都在提供這類的崗位。零售員工可以為無法在門市接受服務的顧客提供線上服務。

值得注意的是，蘋果公司沒有強制零售員工以這種方式在家工作，但隨著客戶需求的增長，導致客戶等待服務的時間變長，該公司現正推動無法返回崗為的零售員工參與這項計劃。

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蘋果公司零售和人事高級副總裁Deirdre透過影片向員工表示，「如果你所在的門市關門了，那麼請在家裡註冊Retail at Home（居家零售）計劃，與你的經理進行交流，因為我們需要確保團隊能在這段時間裡轉變角色，遠程接待我們的客戶。我們可能需要遠程工作一段時間。」

除了鼓勵零售員工在家工作以外，蘋果還對公司計劃進行了調整。 蘋果在一份備忘錄中告訴員工，它並不期望所有美國上班族都能在年底前回到現場工作。

但是今年5月，部分員工開始返回蘋果的矽谷園區，當時該公司向其提供新冠肺炎自願檢測，並向在家工作的零售和企業員工提供檢測試劑盒。蘋果公司正在限制獲許進入辦公樓和特定工作區域的員工人數，並要求員工戴口罩和進行體溫檢查。

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