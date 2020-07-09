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相隔23年天文奇景！尼歐懷茲彗星來了　北半球「2時間點」快抬頭看

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尼歐懷茲彗星（NEOWISE Comet）。（圖／取自氣象局臉書）

▲尼歐懷茲彗星（NEOWISE Comet）。（圖／取自氣象局臉書）

圖文／CTWANT

國外用太空望遠鏡發現一顆C/2020 F3(NEOWISE) 尼歐懷茲彗星，只要在北半球都能觀賞到，中央大學天文所博士研究員林忠義表示，7月中旬前的日出前朝著東北東、7月中旬後的日落後朝著西北西方向，都能用肉眼觀測到。

林忠義表示，這次是繼1997年海爾波普與1996年百武彗星之後，北半球難得能有如此明亮的彗星。在7月中旬之前，觀賞時間是在日出前，只要朝著東北東方的御夫座方向尋找，若是等到7月下旬，則要日落後，往西北西方的大熊星座尋找，此時彗星可觀測時間越來越長，但亮度將越來越暗。

請繼續往下閱讀...

另外，中央氣象局天文站主任鄭俊岳表示，民眾若想一睹彗星，清晨4時至4時30為最佳時間點，天氣好的話朝東北東方向往「金牛座畢宿五」和「御夫座五車二」附近較為明顯。

鄭俊岳指出，這顆C/2020 F3(NEOWISE) 尼歐懷茲彗星的亮度約為2等星，用雙筒望遠鏡甚至裸眼都能輕易觀測到，可觀測時間預計將會持續到7月中下旬。

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