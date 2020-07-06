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快訊／60年金龍旅遊收入掛零「7月起全員領基本工資」 公告：歡迎自提離職

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▲▼出國,出國旅遊,護照。（圖／記者賴文萱攝）

▲疫情延燒不得出國，在五福旅遊傳出減薪消息後，今再傳出「金龍旅遊」7月開始只能領基本薪資。（圖／記者賴文萱攝）

記者彭懷玉／台北報導

又一家老字號旅行社不敵疫情傳出減薪，北市「金龍旅遊」內部公告聲明，春節後至今公司收入歸零，只好自7月起全員按基本工資發放，且歡迎員工申請留停、退休、自請離職。記者致電詢問，董事長朱先志回覆，還在等政府的紓困3.0具體內容，目前內部公告並未正式執行。

「金龍旅遊」成立已逾60年，以出境旅遊為主要業務，專辦大型商務、出國旅行，朱先志坦言，由於疫情延燒，不少公司行號取消同仁差旅，使業績幾乎「歸零」，是屆一甲子以來最沈重的時期，因此才「超前部署」發布這封內部信給員工，但是並未實際採取行動。

請繼續往下閱讀...

據內部公告指出，預計從7月起按最低工資（即基本工資）發放，如不簽協議者，依照相關規定辦理；同時要求個人法定年休假，需於今年9月底前休完，未來公司也不排除進行組織調整。

▲▼松山機場,松山機場登機口,出國示意圖,出國旅遊,登機。（圖／記者賴文萱攝）

▲疫情關係不得出國，讓旅行社紛紛撐不下去。（圖／記者賴文萱攝）

繼五福旅遊日前證實將進行組織精簡，並減薪20％消息，今再傳出以出境旅遊為主的金龍旅行社不敵疫情，只好宣布全員按基本工資發放、並鼓勵員工申請留停、退休或是自請離職，以度過前所未有的難關。雖內容尚未正式執行，仍給了旅遊業者重重一擊。

▲▼金龍永盛旅行社發聲明表示七月起所有員工發基本工資。（圖／讀者提供）

▲金龍永盛旅行社發聲明，表示7月起所有員工發基本工資。（圖／讀者提供）

朱先志感歎說，疫情像是個無止盡的隧道，到現在都不知道何時會看得到曙光，只能先等待交通部的紓困3.0方案具體內容釋出，且內部公告並未開始實施，都還要雙方同意簽字才算數。朱先志指出，政府對於這次紓困確實有挹注，但主要還是公司需自立自強、轉型，6、7月開始員工均進行各種國內團踩線，期盼能挽回一點點業績。

金龍旅遊早年是以代理航空業務為主，1961年就取得了當時世界知名的美國環球航空公司在台業務總代理，之後又曾經代理過美國東方航空公司、馬來西亞航空、西北航空、法國航空、香港快運航空等。朱先志說，航空票務有BSP制度，會由航空公司委託票務給旅行社開立，目前有超過一億新台幣的金額，足以證明仍對未來充滿信心、企圖心。

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