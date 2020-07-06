鐵道迷必追景點+1！台博館「鐵道部園區」修復16年正式開館

▲國立台灣博物館鐵道部園區正式開館，左起：交通部台灣鐵路管理局局長張政源、交通部長林佳龍、蔡英文總統、文化部長李永得、國立台灣博物館館長洪世佑。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

鐵道迷必追景點再加一！經過近16年修復，座落於台北北門的「國立台灣博物館鐵道部園區」將於明（7)日正式開館，這裡先後曾是日本時代鐵道部、戰後台鐵總局的本部，也作為台灣鐵路營運總部長達70年，2007年指定為國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」，如今由台博館負責修復與再利用成為博物館。

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▲▼座落於北門的「國立台灣博物館鐵道部園區」7/7起正式開館。（圖／記者林育綾攝）

鐵道部園區以「現代性」作為展示定位，除了結合園區歷史背景及古蹟建築脈絡的「鐵道文化常設展」、「園區歷史暨古蹟修復常設展外」，還有針對親子觀眾策劃「蒸汽夢工廠」兒童展。

加上因應館舍地理區位，以1970至1980年代台灣鐵路縱貫線電氣化、末代蒸汽火車行駛的時代，台北鐵路地下化工程動工前，台北第三代火車站周邊場景，重現台北城區各式柴油機車、電力機車及電聯車運行的「台灣平行線上的動力革命」鐵道動態模型常設展。

▲▼「國立台灣博物館鐵道部園區」保留歷史圍牆、遺跡。（圖／記者林育綾攝）

開幕首檔特展，特別策劃「異論現代：1935台灣博覽會」與「台灣鐵道旅館」2檔特展，帶領觀眾重返「始政40周年記念台灣博覽會」，探索當時人們如何回應現代體制；更邀請觀眾體驗1908年因應縱貫線鐵路開通，建造的台灣第一座西式旅館「台灣鐵道旅館」，認識台灣現代性發展的軌跡。

▲「國立台灣博物館鐵道部園區」7/7起正式開館。（圖／記者林育綾攝）

今（6）日鐵道部園區開幕典禮，總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍以及長年修復的匠師等人皆出席盛典，蔡英文提及這裡是台灣近代歷史起點之一，見證了百年來發展變遷；而林佳龍也表示，鐵道是現代化的指標，是台灣意識串連的基礎建設，更宣告2022年會是「鐵道觀光旅遊年」，去年也與文化部共同推動，在台北機廠舊址成立「國家鐵道博物館籌備處，」如今對鐵道不只是重於功能，也重視文化、經濟面，凝聚台灣意識，會是向世界邀請來台觀光的重要主題。

▲總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等出席「台博館鐵道部園區」開幕典禮。（圖／文化部提供）

李永得也特別感激國寶級匠師辛苦且傑出的修復，更提到這是台灣文化資產保存利用上，建立非常重要的里程碑，第一個是「台灣博物館系統」，鐵道博物館的系統正式建立在台北首都的市中心，也是台北市發展的核心建立的一個博物館，象徵國家對於文化的重視。

他也提到第2個重要里程碑則是「國家鐵道博物館」，在總統的支持下，文化部與交通部成立了鐵道博物館籌備處，是台灣在清領時期第一個工業園區，可以說是帶動台灣整個現代化、啟動現代文明發展非常重要的一個地方，鐵道也是台灣人、很多人共同的記憶，是非常豐厚的文化資產，雖然鐵道博物館還在籌建當中，但「國立台灣博物館鐵道部園區」已經先成立了。

▲「國立台灣博物館鐵道部園區」開幕典禮。（圖／文化部提供）

近年來台博館致力推行「台灣博物館系統」，以台博館本館座居台北城東西主軸與南北次軸交叉點為起點，規劃串連「古生物館」、「南門館」，配合各館舍建築的歷史脈絡，重新再利用與活化古蹟建築，讓觀眾見證台灣自然史、產業史與近代人文歷史的發展，呈現豐富的生物多樣性和文化多元化，並以「現代性」、「永續性」、「文化傳承與創新」為核心精神，傳遞博物館的內涵及能量。

國立台灣博物館鐵道部園區

地址：台北市大同區延平北路一段2號

09:30-17:00（週一休館）