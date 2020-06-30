影／台灣恐成國際資金墳場！　市場派股東籲蔡政府：嚴辦大同以警效尤

記者謝仁傑／綜合報導

大同（2371）在今日上午舉行股東會，市場派股東指出，大同公司在股東會中有多項違法之處，請求經濟部與金管會必須嚴正看待這件事情，否則未來恐會出現爭相效尤的現象。如此一來，台灣若成為國際資金的墳場，未來想投資台灣公司的人們恐望之卻步。

據市場派股東指出，今日大同股東會有多項議案，然而現場只有一個票匭，所有議案的表決票都投入到一個票匭之中，這是非常不合理且有違主管機關指示的行為；此外，大同公司擅自剝奪超過50％的股東權益，23.4億股本中只有9.92億的股東行使有效投票權，這樣甚至沒有達到公司法法定的過半出席股數。

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▲大同市場派在股東會後召開臨時記者會，由市場派代表白旭屏(左)、王光祥(中)、周亞恬(右)等人出席。（圖／記者湯興漢攝）



市場派股東代表王光祥表示，「大同公司目無法紀，沒有支持林郭文豔董事長的股東股權全部刪除，請主管機關務必要嚴正執法，否則台灣資本市場永無寧日之時。台灣這次防疫這麼成功，世界都在看，如果資本市場也能健全，一定能讓世界更看到我們台灣。」

市場派股東代表白旭屏表示，「我們的心情相當沉重，今天大同創造了史上最黑暗的一個情況，現場非常多的黑衣人，對於我們這些股東造成心理上很大的壓力，公司有很多違法的地方，股東並沒有。」白旭屏強烈呼籲，主管機關必須強硬起來，發揮監督功能，否則公司對於投資人的無信和違法行為，將會使台灣變成國際資金的墳場，未來誰還敢投資台灣的公司？

「假設今天中華民國總統、立委跟鄉鎮市長選舉的選票，全部丟在同一個票匭裡面，這會是一個什麼樣的結果？」白旭屏請求主管機關不要姑息大同，准許股東自行召開股東會，並指出這次股東會上，有很多侵害股東權的情況是史無前例的，會對日後造成非常嚴重的影響，希望主管機關撤銷他們的股務自辦，經濟部不能准許大同進行董事登記， 變更股東權益。

在台商回流與外資重回台灣的今日，大同公司卻被形容「寫下了台灣證券市場跟公司治理史上最黑暗的一頁」，嚴重違悖了台灣一直以來建立的股東平權，大同市場派股東沉痛的呼籲，蔡英文政府必須正視這件事情，務必嚴辦大同，否則未來恐引發爭相效尤的情形。

▲大同市場派股東代表白旭屏。（圖／記者湯興漢攝）



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