大同公司派9席全拿　黃國昌：台灣資本市場既黑暗又可恥的一頁

▲大同市場派於董事改選中全軍覆沒，其中也包括獲得市場派提名爭取獨立董事席次的前立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／綜合報導

大同（2371）今（30）日舉行舉行股東常會改選董事，最後由公司派守住經營權，6席董事、3席獨董合計9席董事全拿，市場派全軍覆沒，其中也包括獲得市場派提名爭取獨立董事席次的前立委黃國昌。稍早黃國昌於臉書貼文痛批此為「台灣資本市場既黑暗又可恥的一頁」。

大同備受矚目的董事改選投票結果最終由公司派大獲全勝，囊括9席董事，黃國昌稍早於臉書貼文稱此為「台灣資本市場既黑暗又可恥的一頁」。他指出，自己在電子投票中共獲得18億7732萬6662選舉權數，占總選舉權數的8.916%，相較之下，林郭文艷僅拿下1149萬482選舉權數，占總選舉權數的0.055%。

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「在這場董事改選中，沒有投入任何金錢資源的自己，在電子投票的得票數，竟然比灑了大筆銀子的林郭文艷董事長，多出了163倍，實在感動。」黃國昌指出，其實光靠電子投票所得到的選舉權數，不必計入今天的現場投票，就已當選，「沒想到，躲在層層黑衣人背後的大同公司股東會主席林郭文艷，宣布剝奪數十個法人股東與個人股東的投票權（包括8個外資專戶），總共刪除超過50%股票的投票權（在大同公司總股數約23億股中，總共刪除12億多股的投票權）。」

最終，大同公司自行宣布只剩下9億多股有投票權，3名獨立董事全由大同公司提名的當選，依大同公司計票結果，各自得到12億6200萬選舉權數。黃國昌指出，自己並不知道自己最終到底獲得多少選舉權數，「因為大同公司根本沒有公佈！」

黃國昌痛批，「違法做票做成這個樣子，根本離譜至極！主席這樣惡搞，何必辦選舉呢？直接自行宣布全部由自己提名的人當選，豈不更為省事？人在現場監督的「投保中心」，也看不下去，直言這已超過任何法律可以容忍的底線！」

事實上，投保中心今日指派了6人出席大同股東會。投保中心法律處長表示，本次股東會，大同以防疫為由，限制法人的代理人只有2人，與公司法的規定及公司的議事規則的規定，都不符合，也不是防疫注意須知的規定，投保中心對此表示異議，請求列入紀錄。

黃國昌指出，「接下來，就看主管機關，是否會躲起來，縱容林郭文艷這樣恣意妄為。」文末他也對支持他的股東們表示感謝，「雖然沒有辦法幫大家進去大同公司掃除違法舞弊，我未來還是會持續為健全公司治理、守護資本市場秩序而努力。」

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