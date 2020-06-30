大同股東會投票權爭議　金管會提出3大措施喊查

▲針對大同股東會投票權爭議，金管會將採取3項措施。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同公司今（30）日召開股東會，經營權之爭再度浮出檯面，市場派抗議投票權被剝奪，影響部分股東權益。金管會對此表示，並將採取3項措施，要求大同召開重訊記者會對外說明，並請集保中心查核相關股務作業，若發現違法，將處分大同不得再自辦股務事務。

上市櫃公司經營權爭議，金管會一貫立場為不介入，但要求公司及受託辦理股務業務機構，辦理股務作業需確實遵守相關規定，任何股東只要依法投資，都應該保障行使股東權利的公平機會。

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針對大同公司股東會今天未發給部分股東表決權票及選舉票，影響股東權益的保障，並與公司治理股東行動主義有違。投保中心除在股東會召開前，已指派6人出席本次股東會觀察會場狀況，若這次股東會涉有相關違法情事致影響股東權益，投保中心將在會中適時表示意見，積極維護股東權益。另外，查投保中心於股東會現場，針對上述股東權受限一事提出異議。

另在行政作為方面，金管會及周邊單位，針對大同公司未發給部分股東表決權票及選舉票的行為，將採取3項措施，首先是證交所將請大同公司今日赴證交所召開重大訊息說明記者會，說明未發給部分股東表決權票及選舉票的理由。

第二，投保中心及集保公司將對外說明本日參與股東會情形及對本事件的立場；第三，金管會將請集保公司了解並查核相關股務作業，大同公司若違反公開發行股票公司股務處理準則第6條有關股務內控制度規定，將處分該公司不得再自辦股務事務。

金管會表示，大同公司股東若認為股東會有召集程序或其決議方法的瑕疵，侵害股東權益，可依公司法相關規定尋求救濟。