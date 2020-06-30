影／大同刪除12億股、剝奪逾50%投票權！　黃國昌怒斥：哪個律師出來負責？

記者謝仁傑／綜合報導

大同（2371）公司今日召開的股東會顯然對於市場派股東不屑一顧，一大早就有許多黑衣人越過在公司外徹夜排隊的小股東們，先行進場入座。在會議中，司儀不顧股東們的聲音，逕行宣讀照本宣科的內容，更在會議中宣布刪除12億多股、剝奪逾50％的投票權。

▲大同公司市場派代表參選獨董的前立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

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市場派股東被推選為提名獨董一員的「戰神」黃國昌，有近9％支持度，然而在股東會上就連數十個法人股東，甚至包括外資專戶都被剝奪投票權，這令股東們感到相當憤怒，黃國昌也在臉書發文怒斥大同公司的蠻橫行徑。

黃國昌臉書全文

哇，這真的太扯了。

剛剛司儀宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權（包括八個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億）。

超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權。連外資專戶也是一樣。

最後，只剩下9億多股有投票權。

這是什麼叢林投票規則？

這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權！？

大同到底砸了多少錢、請了哪個律師，願意具名為此種違法濫權負責？

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