　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／大同刪除12億股、剝奪逾50%投票權！　黃國昌怒斥：哪個律師出來負責？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者謝仁傑／綜合報導

大同（2371）公司今日召開的股東會顯然對於市場派股東不屑一顧，一大早就有許多黑衣人越過在公司外徹夜排隊的小股東們，先行進場入座。在會議中，司儀不顧股東們的聲音，逕行宣讀照本宣科的內容，更在會議中宣布刪除12億多股、剝奪逾50％的投票權。

▲▼大同公司6/30舉行109年股東常會，公司派市場派大戰再起。市場派代表參選獨董的前立委黃國昌一早就來會場，並對媒體發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司市場派代表參選獨董的前立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

市場派股東被推選為提名獨董一員的「戰神」黃國昌，有近9％支持度，然而在股東會上就連數十個法人股東，甚至包括外資專戶都被剝奪投票權，這令股東們感到相當憤怒，黃國昌也在臉書發文怒斥大同公司的蠻橫行徑。

黃國昌臉書全文

哇，這真的太扯了。

剛剛司儀宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權（包括八個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億）。

超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權。連外資專戶也是一樣。

最後，只剩下9億多股有投票權。

這是什麼叢林投票規則？

這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權！？

大同到底砸了多少錢、請了哪個律師，願意具名為此種違法濫權負責？

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼
場內滿滿黑衣人！大同公司派「刪市場派投票權」... 股東怒喊：主席下台
國內首次上市櫃公司股東會徹夜排隊！　「戰神」黃國昌聲音不敵現場喧鬧

ET快訊
錄影撞見王少偉「有反應」！女星再爆料男主持群「集體不穿內褲」
「保險4大新制」明天上路！保費連環漲恐貴30%　儲蓄保單不再
大陸出現「豬傳人」新型流感病毒...恐爆大流行！疾管署緊急回
快訊／高雄林園海邊沙灘　驚見一具全裸女屍
快訊／台中女遭刺「胸口中1刀」…鮮血狂湧命危！揮刀男逃逸中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

未上市櫃股票交易所得　明年起恢復納入基本稅額

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

大同爭權之戰　投保中心派6人盯場維護股東權益

「純新制」勞退者快查！　勞保局：月退、一次領試算表已上線

影／大同刪除12億股、剝奪逾50%投票權！　黃國昌怒斥：哪個律師出來負責？

華紙營運虧損　董座黃鯤雄：將全力發展無塑食安產品

中華電5G今開台　廣布重要商圈、科學園區、50所大專院校

影／大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

安力-KY股東會通過配發股利1.2元　展望今年通訊大廠訂單大增

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

未上市櫃股票交易所得　明年起恢復納入基本稅額

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

大同爭權之戰　投保中心派6人盯場維護股東權益

「純新制」勞退者快查！　勞保局：月退、一次領試算表已上線

影／大同刪除12億股、剝奪逾50%投票權！　黃國昌怒斥：哪個律師出來負責？

華紙營運虧損　董座黃鯤雄：將全力發展無塑食安產品

中華電5G今開台　廣布重要商圈、科學園區、50所大專院校

影／大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

安力-KY股東會通過配發股利1.2元　展望今年通訊大廠訂單大增

旅運止跌回升！高鐵兩大專案吸客　衝台南「住五星飯店」只要2450元

塞爾維亞女總理挺喬科維奇：都是政府的錯，請讓他好好休養

未上市櫃股票交易所得　明年起恢復納入基本稅額

快訊／高雄林園海邊驚見全裸女屍　身分不明警全力追查死因　

乾癬反覆發作！型男上班族自嘲「快毀容」　停吃這食物3個月好7成

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

網紅副教授被指「歧視原住民」　怒告網友結果出爐...合理評論不起訴

13年美髮店長加入新連鎖　2個月狂賺18萬、開發6國市場

房東說了算市場　台北頂級辦公室租金上揚不回頭

美女主播房業涵告別華視...新動向備受矚目　接班人曾罹患「人群恐懼症」

財經熱門新聞

中華電5G資費正式出爐

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

威力彩40連摃　周四上看12億元

金價逼近1800美元大關　疫情加劇使避險需求激增

影／大同剝奪12億股、逾50%投票權！　黃國昌怒斥：哪個律師出來負責？

5G來囉！資費、網速、初期熱點　懶人包一次看　

影／大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

台灣今日正式進入5G世代

大同股東會滿滿黑衣人管秩序　股東怒喊：像在一殯景行廳辦告別式！

振興三倍券來了！最高回饋、領取方式「懶人包一次看！」

大同股東會今登場！聚焦黃國昌獨董、林郭文艷能否續任董總職務

防大同公司派出招！「市場派股東」提前19小時排隊創紀錄

三倍券綁定電子票證「小七加碼最多！」　 經濟部一張圖報你賺回饋

大同公司派刪票、組人牆　股東怒喊：主席下台

更多熱門

相關新聞

建案全台開花　欣巴巴董座樂觀看下半年「沒有壞的理由」

建案全台開花　欣巴巴董座樂觀看下半年「沒有壞的理由」

欣巴巴事業（9906）今天舉行股東會，該公司由於成屋庫存不多，因此去年營收大幅減少94.34%，但自明年起建案將陸續完工入帳，該公司董事長黃烱輝指出，今年下半年房市沒有任何看壞的理由，房價將會緩步上漲，有購屋意願的民眾應儘早出手。

影／大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

影／大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

安力-KY股東會通過配發股利1.2元　展望今年通訊大廠訂單大增

安力-KY股東會通過配發股利1.2元　展望今年通訊大廠訂單大增

大同股東會首創股東徹夜排隊紀錄！　黃國昌直播聲音不敵現場喧鬧

大同股東會首創股東徹夜排隊紀錄！　黃國昌直播聲音不敵現場喧鬧

台開股東爭取要股利　邱復生承諾拚工業土地銷售

台開股東爭取要股利　邱復生承諾拚工業土地銷售

關鍵字：

大同戰神黃國昌股東會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

爆張清芳領「天價」贍養費

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面