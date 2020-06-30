影／大同股東會滿滿黑衣人...小股東嘴流血！　市場派大罵不公「下午4點開記者會」　　　

記者陳心怡／台北報導

大同（2371）今日舉辦股東會，由於攸關經營權之爭，公司派與市場派兩路人馬互不相讓，會場也出現大批身穿黑衣的保全人員嚴格管制進出，場內則是吵成一團，市場派質疑有2萬6000張股票的投票權遭公司派刪除，但公司派並未理會，依舊進行投票表決，截至中午12點40分左右，現場司儀最新宣布，已有超過半數的股票，確定剝奪投票權。

市場派表示，大同公司發行股數全部23.4億股，林郭文艷董事長自行決定封了13億股，超過一半的股票都被沒收，且大同公司不給外部股東羅得、三雅、競殿投資公司及徵求人報到，不發選票，大同律師只說是公司決定。

市場派抗議，這些外部股東如果親自出席，公司派不給報到；如果是電子投票，就被公司派剔除；如果是已經辦好委託出席，有出席證，公司派還是不發選票。

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▲大同股東會大批黑衣人在現場「守秩序」。（圖／大同股東提供）



今天一早，大批身穿黑衣的保全人員，到了大同股東會場外，嚴格管制進出，引起市場派的質疑擔心，不過，股東們還是可以順利進場，現場暢行無阻。但市場派隨即抗議，持股1%以上的法人股東，投票權均遭刪除。

對此，大同委任律師解釋，換發出席證即可出席股東會，但沒有表決票則不能投票；至於市場派遭刪除權數仍須確認。

三圓建設旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司，以及台商鄭文逸實際掌控新大同及欣同兩投資公司雖完成報到，但三雅三家投資公司未能領到股東會選票，理由是非本人，以及兩公司違反兩岸投資條例。

這次參與競選獨董的前立委黃國昌，上午約11時，開直播解釋，大同公司司儀宣布有數十個法人股東與個人股東被剝奪投票權，其中包括8個外資專戶，在大同公司總股數23億中，大同公司總共刪除了12億多股，今天無法投票。

▲黃國昌怒斥大同公司的蠻橫行徑。（圖／記者徐斌慎攝）

另外，投資人保護中心派員前來盯場，投保中心法律處長表示，大同公司不可自行刪除股東的投票權，但最後公司仍宣布，刪除過半股權的投票權。

這次或市場派提名角逐獨立董事的黃國昌，也在臉書發文怒斥大同公司的蠻橫行徑，質疑司儀宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權（包括八個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億），超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權。連外資專戶也是一樣。最後，只剩下9億多股有投票權。「這是什麼叢林投票規則？」、「這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權！？」

會場內小股東砲聲連連，詢問為何出動如此多黑衣保全？為何用中資抹紅？但股東會主席大同董事長林郭文艷均未答覆，並指示股東往下發言。

現場小股東相當不滿，大聲嗆「法院都不敢、大同很大膽」，「主席請回答、主席下台」，抗議聲此起彼落。

現場也有小股東指控，他在進出股東會會場時，遭黑衣保全架枴子，導致下唇流血，質疑大同公司不擇手段惡劣至極，並揚言要去醫院驗傷向公司求償。

▲大同股東會小股東流血。（圖／記者陳心怡攝）