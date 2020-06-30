大同股東會野蠻行徑！　黃國昌怒了：簡直丟人現眼

▲大同公司市場派代表參選獨董的前立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者謝仁傑／綜合報導

大同（2371）公司今日上午召開的股東會，從一大早就有許多黑衣人進場，顯然準備壓制市場派股東的抗議，前立委「戰神」黃國昌為大同股東一員，更是獲得近9％支持度的市場派提名獨董，也親臨股東會現場。

黃國昌今早在臉書直播時指出，今日8點才開放入場，這些前日就在排隊的小股東入場時，發現場內已「坐滿人」，場內一團混亂，小股東持續喧囂，更聽不到主席台報告內容。對於大同公司在股東會上的蠻橫作為，黃國昌也感到相當憤怒。

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黃國昌臉書全文

真是嘆為觀止，簡直丟人現眼！

大同股東對股東會程序提出的違法質疑，主席林郭文艷通通不回答。詢問今天股東會出席率多少，也不回答。

連『投保中心』代表都提出強烈質疑，公司為何恣意非法排除股東投票權，嚴重侵害股東權益？投保中心當場表示異議，請求列入紀錄，同時要求改正，主席還是相應不理。

這已經是徹底的叢林法則，《公司法》與《證券交易法》根本淪為具文。

如此野蠻的公司治理，真的是丟光台灣資本市場的臉。

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