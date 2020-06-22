股東問「金寶為何換掉總座沈軾榮」　董座許勝雄回應了

▲金寶董事長許勝雄（右）解釋，前總經理沈軾榮離職是個人因素。圖左為新任總經理陳威昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行，會中現場有小股東提問，前總經理沈軾榮曾表示，金寶有重大成長的機運，然而如今卻突然「陣前換將」，讓他好奇這是什麼原因？對此，金寶董事長許勝雄解釋，「總經理去職，是個人因素。」

許勝雄透露，過去金寶投資新的產業發展，如3D印表機、人臉辨識與醫療應用等，這些新產業與努力都是沈軾榮主導，但應該有的投資績效與報酬皆還沒見到，於是希望沈軾榮能在新事業上可以做出更深入的價值和效益。

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不過許勝雄也解釋，集團各方面的資源有限，若無法把資源發揮到最大價值，就是一種罪過，因此金寶這幾年的投資的事業與產品，皆期盼能有效應用資源，進而擁有更好的效應。

另針對股東詢問，新冠肺炎疫情爆發是否影響金寶的成長動能？許勝雄指出，金寶所有的布局皆沒有停止，除了產品多樣化，生產方面也多樣化，面對大環境影響造成的改變，像是新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，或是美中貿易戰，皆使區域經濟變得更蓬勃發展，因此他認為，台灣廠商也要扎根布局，並且往「在地化」趨勢前進。

許勝雄表示，廠商在地化，就能發揮「立足台灣、布局全球」的效應，例如金寶在菲律賓、泰國布局，甚至是美國與墨西哥，以及中國都有據點，這些商業模式具備了良好基礎，同時建立健全的合作關係。

▲金寶董事長許勝雄回答股東提問。（圖／記者湯興漢攝）