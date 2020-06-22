　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金寶電子工業股份有限公司109年股東常會於6/22召開，董事長許勝雄、總經理陳威昌列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲金寶總經理陳威昌報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行股東會，新任總經理陳威昌也首度亮相。面對產業和局勢，陳威昌表示，2019年國際局勢歷經許多動盪，美中貿易戰加速全球生產基地轉移、急遽發展的新興科技也考驗領導者如何帶領企業轉型升級，金寶仍維持穩健經營，在財務表現、業務發展與新創事業上展現成果。

陳威昌說，根據國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望報告》中指出，2019年的國際貿易爭端，為全球製造業帶來嚴峻挑戰，全球經濟成長率下滑至2.9%，更創下2008年金融風暴以來最低；不過金寶2019年合併營收為1375.5億元，年成長3.55%，合併稅後淨利為4.53億元。

請繼續往下閱讀...

在核心業務方面，陳威昌表示，金寶掌握美中貿易戰的契機，超越同業競爭者，獲得國際品牌大廠的肯定；同時，更以前瞻眼光佈局國際分工，在東南亞部分，新增位於菲律賓的Lima 3廠、泰國的10廠與11廠，以持續強化客戶合作並增加市佔率之外，更以9個月時間興建中國岳陽廠，以包含2個組裝廠房、3個射出成型廠房的規模，成為全世界最大印表機工廠。

另一方面，陳威昌指出，金寶也致力於「代工升級」（ODM Plus）方向發展，開拓自有品牌，當中自有品牌XYZ Printing的3D列印機，已位居桌上型消費市場第一大品牌，更將進軍商用市場，朝高階市場發展；以科技智能輔助美容保養的「魔鏡」（Hi Mirror），在今年銷售額增加1倍，未來將以擁有全球最多皮膚資料庫的大數據資料優勢，繼續轉型升級為營收做出貢獻。

▲▼金寶電子工業股份有限公司109年股東常會於6/22召開，董事長許勝雄、總經理陳威昌列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲金寶招開股東會，董事長許勝雄（右）主持、總經理陳威昌列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

會後，陳威昌受訪時表示，剛上任的他這1個多月來學習很多，大致了解整間公司的狀況，目前的布局都相當完整。今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，金寶期望努力追回之前流失的部分業績，目前訂單能見度可看到第四季，也看好下半年優於上半年，預期營運逐季增長。

陳威昌認為，目前看到的狀況是一季比一季好，上半年業績比例與下半年相比，可望達45%比55%；儘管疫情仍存在不確定性，但下半年積極樂觀，應可優於上半年，主要是與國際廠商合作，且這些大廠的訂單規劃都拉得較長。

展望2020年，陳威昌認為，不論美中貿易戰發展如何，已讓全球品牌商加速生產分散地的進程，現今「東南亞製造」（Made in Southeast Asia）已成為全球產業鏈的熱門選擇，期待在代工專業外，更以先進者優勢，規劃其他產品線，布局東南亞內需市場。

此外，金寶伴隨長期自有品牌效益逐漸顯現，將陸續推動子公司、孫公司上市計畫，2020年起將對菲律賓子公司Cal-Comp Technology、以及負責集團塑膠射出及模具的「泰金寶精密科技」規劃回台上市的相關事宜。

金寶電子成立於1973年，已在全世界8個國家，擁有26個工廠布局，不但成為東南亞最大的電子製造代工廠（EMS），更躍身為全球領導品牌的重要製造商之一。面對瞬息萬變的國際經營局勢與挑戰，陳威昌說，金寶電子將繼續秉持「創新、和諧、超越」的理念，所有同仁將在已奠定的穩定基礎上，掌握市場動態，繼續追求成長。

▲▼金寶電子工業股份有限公司109年股東常會於6/22召開，董事長許勝雄、總經理陳威昌列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲金寶總經理陳威昌表示，現今「東南亞製造」（Made in Southeast Asia）已成為全球產業鏈的熱門選擇。（圖／記者湯興漢攝）

【延伸閱讀】

金仁寶集團二代接班布局　董事長許勝雄分析「新生代特色」：順勢而為吧

股東激問「為何換掉總座沈軾榮」　金寶董事長許勝雄回應了！

金寶將持續推動「子公司回台上市」！董事長許勝雄：對台灣經濟保持信心

 
ET快訊
獨／館長出庭不認罪　健身工廠老闆爆氣回應了
網購、賣場都買不到口罩！內行激推「這地點」疊滿滿：價格也很佛
快訊／北市府准了遠雄建照申請　大巨蛋最快6月底復工
桃園大溪老街傳槍響！　男「全身多處中彈」倒臥血泊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Smart智富／聽央媽的話！

經濟「隧道中看到曙光」　國泰金：振興三倍券貢獻達0.2個百分點

智伸科營收獲利「雙創新高」！每股配息2.5元　5大經營方針成營運動能

5月失業率4.07％　創8年以來同期新高

新台幣收盤持平　收在29.66元兌1美元

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

宏碁消費性及電競顯示器　奪得澳洲第1季銷售雙冠軍

童裝大廠淘帝通過配發1.7元股利　下半年營運保守審慎

西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

亞泥宣示啟動原住民諮商　與部落共存共榮

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

Smart智富／聽央媽的話！

經濟「隧道中看到曙光」　國泰金：振興三倍券貢獻達0.2個百分點

智伸科營收獲利「雙創新高」！每股配息2.5元　5大經營方針成營運動能

5月失業率4.07％　創8年以來同期新高

新台幣收盤持平　收在29.66元兌1美元

金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

宏碁消費性及電競顯示器　奪得澳洲第1季銷售雙冠軍

童裝大廠淘帝通過配發1.7元股利　下半年營運保守審慎

西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

亞泥宣示啟動原住民諮商　與部落共存共榮

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬：她喝醉很可怕

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

新安東京海上產險總經理由林榮泰接任　「21年產險精算資歷」帶領優勢地位

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

女排漂亮寶貝李多英天使笑容　與姊姊一起練球很榮幸

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

財經熱門新聞

威力彩頭獎9.2億元　第1區24號最夯

低利率時代！靠1招滾出養老金

全台國稅局金融遺產一次查　7月將上路

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

存金融股一定好？　怪老子：兩個理由你不該再死存

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

三倍券等同現金　花費時領發票

金融股狂存？作家：你沒發現大戶都在撤？

6月用量創歷年新高　台電曝省電3妙招

魯爸／「0050 vs 0056」4項指標它全勝

公司下櫃背1200億債務　他7年還完養出小台積電

德州撲克教的！台大博士買防疫股賺800萬

iPhone12　蘋果還有2項商品今年登場

黃國昌赴大同交股東會委託書　工會舉牌反批「中資引路的同路人」

更多熱門

相關新聞

金寶董事長許勝雄分析「新生代特色」：順勢而為吧

金寶董事長許勝雄分析「新生代特色」：順勢而為吧

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行股東會，會後，許勝雄受訪時表示，電子業在全球仍擁有很好的競爭力，將繼續延伸全球領導的狀況；至於針對金仁寶集團是否有「二代接班」打算，許勝雄說，「順勢而為吧，很多東西時間到了，會怎麼產生，就會怎麼產生。」

股東激問「金寶為何換掉總座沈軾榮」　董座許勝雄回應了

股東激問「金寶為何換掉總座沈軾榮」　董座許勝雄回應了

金寶董事長許勝雄：對台灣經濟保持信心

金寶董事長許勝雄：對台灣經濟保持信心

金寶董事沈軾榮申報轉讓2000張持股

金寶董事沈軾榮申報轉讓2000張持股

楊泮池：政府應以點擴面盤點跨領域醫療、生技能量　找出產業核心優勢

楊泮池：政府應以點擴面盤點跨領域醫療、生技能量　找出產業核心優勢

關鍵字：

金寶金寶電子許勝雄陳威昌

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面