金寶訂單能見度佳！新總座陳威昌：營運逐季增長「下半年優於上半年」

▲金寶總經理陳威昌報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行股東會，新任總經理陳威昌也首度亮相。面對產業和局勢，陳威昌表示，2019年國際局勢歷經許多動盪，美中貿易戰加速全球生產基地轉移、急遽發展的新興科技也考驗領導者如何帶領企業轉型升級，金寶仍維持穩健經營，在財務表現、業務發展與新創事業上展現成果。

陳威昌說，根據國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望報告》中指出，2019年的國際貿易爭端，為全球製造業帶來嚴峻挑戰，全球經濟成長率下滑至2.9%，更創下2008年金融風暴以來最低；不過金寶2019年合併營收為1375.5億元，年成長3.55%，合併稅後淨利為4.53億元。

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在核心業務方面，陳威昌表示，金寶掌握美中貿易戰的契機，超越同業競爭者，獲得國際品牌大廠的肯定；同時，更以前瞻眼光佈局國際分工，在東南亞部分，新增位於菲律賓的Lima 3廠、泰國的10廠與11廠，以持續強化客戶合作並增加市佔率之外，更以9個月時間興建中國岳陽廠，以包含2個組裝廠房、3個射出成型廠房的規模，成為全世界最大印表機工廠。

另一方面，陳威昌指出，金寶也致力於「代工升級」（ODM Plus）方向發展，開拓自有品牌，當中自有品牌XYZ Printing的3D列印機，已位居桌上型消費市場第一大品牌，更將進軍商用市場，朝高階市場發展；以科技智能輔助美容保養的「魔鏡」（Hi Mirror），在今年銷售額增加1倍，未來將以擁有全球最多皮膚資料庫的大數據資料優勢，繼續轉型升級為營收做出貢獻。

▲金寶招開股東會，董事長許勝雄（右）主持、總經理陳威昌列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

會後，陳威昌受訪時表示，剛上任的他這1個多月來學習很多，大致了解整間公司的狀況，目前的布局都相當完整。今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，金寶期望努力追回之前流失的部分業績，目前訂單能見度可看到第四季，也看好下半年優於上半年，預期營運逐季增長。

陳威昌認為，目前看到的狀況是一季比一季好，上半年業績比例與下半年相比，可望達45%比55%；儘管疫情仍存在不確定性，但下半年積極樂觀，應可優於上半年，主要是與國際廠商合作，且這些大廠的訂單規劃都拉得較長。

展望2020年，陳威昌認為，不論美中貿易戰發展如何，已讓全球品牌商加速生產分散地的進程，現今「東南亞製造」（Made in Southeast Asia）已成為全球產業鏈的熱門選擇，期待在代工專業外，更以先進者優勢，規劃其他產品線，布局東南亞內需市場。

此外，金寶伴隨長期自有品牌效益逐漸顯現，將陸續推動子公司、孫公司上市計畫，2020年起將對菲律賓子公司Cal-Comp Technology、以及負責集團塑膠射出及模具的「泰金寶精密科技」規劃回台上市的相關事宜。

金寶電子成立於1973年，已在全世界8個國家，擁有26個工廠布局，不但成為東南亞最大的電子製造代工廠（EMS），更躍身為全球領導品牌的重要製造商之一。面對瞬息萬變的國際經營局勢與挑戰，陳威昌說，金寶電子將繼續秉持「創新、和諧、超越」的理念，所有同仁將在已奠定的穩定基礎上，掌握市場動態，繼續追求成長。

▲金寶總經理陳威昌表示，現今「東南亞製造」（Made in Southeast Asia）已成為全球產業鏈的熱門選擇。（圖／記者湯興漢攝）

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