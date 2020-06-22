金仁寶集團二代接班布局　董事長許勝雄分析「新生代特色」：順勢而為吧

▲金寶舉行股東會。董事長許勝雄（右）、總經理陳威昌（右二）列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行股東會，會後，許勝雄受訪時表示，電子業在全球仍擁有很好的競爭力，將繼續延伸全球領導的狀況；至於針對金仁寶集團是否有「二代接班」打算，許勝雄說，「順勢而為吧，很多東西時間到了，會怎麼產生，就會怎麼產生。」

許勝雄指出，電子業結合了很多人才，迫使產品創新，也與國際長時間接軌，並與全球經營管理作連結，「我想下半年如果全世界國家陸陸續續把新冠肺炎產生的封城及禁止人的流動，做出適當的調整，對經濟產業應是正面。」

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面對經濟大環境，許勝雄說，今年的代表字仍是「峻」，全世界主要的消費市場與工業化的國家，這些領導人認為經濟發展與適度防疫有著重要的關聯，畢竟經濟為主要的架構，很多國家現在也陸續開放邊際之間的往來，美國也要求州政府應該開放。

但對於各界擔心是否會有二次疫情爆發，許勝雄認為，這是全球民眾都必須擔心的事情，因為若疫情產生復發，就會對經濟活動正面衝擊，「這些都是我們沒有碰到過的經驗。」

▲金寶股東會現場，董事長許勝雄（右三）、總經理陳威昌（左三）列席。（圖／記者湯興漢攝）



金仁寶集團是否有「二代接班」布局與計畫？許勝雄表示，大家常講的順勢，很多東西時間到了，大概怎麼運作都會自然產生，接班無論是老一派、中生代或新生代等誰要去擔當，應是與時間走。

許勝雄解釋，老一代有經驗，有節省踏實做法。中生代比較「偏」，針對未來發展可以有很大力度，對未來做很大投入與創新。至於新一代則須學習，新一代都很強，給予學習機會成長，看多了，決策上的錯誤判斷就可減少，「我想這是一件很重要的事，因為可以產生更大能量與價值，不會浪費這方面的資源。」

至於金仁寶集團是否有「二代接班」打算，許勝雄說，金寶一直沒有太多這方面的問題，他舉例，他於很多關係企業早就不當董事長，「我現在只有留了3家，在原來創業的公司擔任董事長」；而其他集團內幾十家新創公司，其實都是經營幹部擔任董事長與總經理，「我們很早就做這樣的規劃。」

▲金寶董事長許勝雄認為，「順勢而為吧，很多東西時間到了，會怎麼產生，就會怎麼產生。」（圖／記者湯興漢攝）