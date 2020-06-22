金寶將持續推動「子公司回台上市」！董事長許勝雄：對台灣經濟保持信心

▲金寶舉行股東會，董事長許勝雄致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子製造代工廠「金寶電子」（2312）22日舉行股東會，2019年營收1375.5億元，年增3.55%，稅後純益4.53億元，每股稅後純益（EPS）0.34元。董事長許勝雄致詞時表示，台灣經濟體質不錯，擁有很好的產業創新，更是國際間的品牌，因此他相信，即使大環境受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣經濟表現仍會起色。

「全球經濟上來，台灣經濟就會上來。」許勝雄說，這兩年來，無論是美中貿易戰、科技戰，或是大國之間的競爭，在經濟發展上都可感受到有著強烈的影響；2019年歲末，他選擇今年度代表字更是嚴峻的「峻」。

請繼續往下閱讀...

不過許勝雄也提到，根據國際貨幣基金（IMF）預測中國、美國、歐洲經濟負成長，即使如此，2020年應是製造業往前衝第一名的時機，全世界看重台灣市場，而台灣應能保持正成長的發展。

展望未來，許勝雄表示，金寶於1988、1989年時，就已經開始全球布局，並立足台灣，這31年期間，也已在6個國家包括中國、菲律賓、越南、美國、墨西哥、巴西等建立了金寶的生產據點，而金寶子公司「泰金寶精密」也陸陸續續在泰國建廠、完成組裝線，預估今年底在泰國將有12座工廠，並以台灣作為研發的總部，無論是5G系統或其他新科技，金寶都掌握其中並建立良好的機制，一步一腳印提升金寶的發展。

許勝雄認為，台灣今年經濟成長預估落在1.67至1.52之間，仍是正成長，主要原因是台商回流，陸續來到台灣投資，而政府也推動建設等。金寶也將持續投入智慧工廠，在5G時代結合AR應用，推動泰金寶回台灣上市，增加資金靈活度以提升利潤。

▲金寶股東會現場，董事長許勝雄（右三）、總經理陳威昌（左三）列席。（圖／記者湯興漢攝）

▲金寶董事長許勝雄（左一）對台灣經濟感到信心。（圖／記者湯興漢攝）