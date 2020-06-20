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台商窘境浮現！　謝金河：台商西進面臨30年大轉折

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

台商一直是台灣的重要命脈，同時在過去30年，台商即使沒有賺到經營利潤，單是土地增值就是一筆龐大利益，台商可以說是中國經濟奔馳卅年的最大受益者。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「台商西進的30年大轉折」為題，指出市場面臨巨大改變，台商過去30年的成功模式，正開始面臨空前考驗。

謝金河表示，寶成從90年代東莞黃江設廠，建立全世界最大的鞋業代工王國，如今面臨空前挑戰，首季本業虧損超過14億元，寶成也祭出無薪假；其實這個情況跟正新輪胎很像，都是中國大陸的工資，市場面臨巨大的轉變。

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他表示，台商30年投資轉折，在1989年六四之後勇敢進入中國市場的，像旺旺、康師傅、寶成、正新、鴻海都是大贏家，這個時候中國大陸的（每月）工資約300到500人民幣，鴻海建立百萬生產大軍，郭董搖身變成首富；還有，大陸招商租稅優惠，土地半買半相送，再到1994年朱鎔基滙改，人民幣大貶值，這是中國經濟奔馳的大浪。

謝金河指出，西陵電子董事長吳思鍾談1992年他應李鵬招商在北京東三環拿到3萬坪土地，後來整碗被周永康端走，這塊地如今市值超過300億人民幣；但30年過去了，中國人口、工資紅利用完了，土地、房地產也炒到世界級水準，加上競爭環境無上限，很多窘況浮現，例如鴻海首季獲利回到20年前，寶成本業虧損，正新虧了19.99億，董事長被拉下來。

謝金河指出，除了製造業，有龐大巿場當後盾的餐飲業今年首季在中國大陸都虧損，像王品、瓦城、85度C都賠錢，KY美食在2017年中國投資收益18.29億元，今年首季虧損6066萬元，不論是製造業、內需消費，中國市場已出現質變與量變。

謝金河警示說，「過去30年，台商成功模式已成過去式，當阿里巴巴、京東、騰訊、網易、美團撐起中國經濟半邊天的時代，台商不進則退，恐怕面臨大淘汰賽！」

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