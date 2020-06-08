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誰成為疫情重擊下的贏家？　謝金河：輕資產將勝過重資產

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河臉書指出，儘管美國股市不斷奔馳、Nasdaq、費城半導體指數再創歴史新高，道瓊工業指數及標準普爾五百指數最近補漲追落後，波音的大漲也具有代表性；但大家看Amazon、Apple、FB、Netflix、Nvidia等頻創歴史天價，可以看出具平台經濟、訂閱經濟特質的企業才是這一波疫情重擊下真正的贏家。

謝金河表示，回頭看看台灣的企業，有很多知名大企業今年狀況都不太妙，像是過去一年賺160億的正新輪胎，第一季虧損19.88億元；寶成首季淨利11.85億元，其實本業虧損14.13億；去年首季鴻海本業賺161.08億，今年首季剩下45.25億元；最令人感到意外的是台塑四寶，今年首季有三家出現虧損，只有南亞獲利，這是台塑集團半世紀以來難得一見的窘況。

請繼續往下閱讀...

他另外提到，從王文淵、陳寶郎接受媒體訪問時透露的訊息，可以看到油價起伏影響台塑集團多麼重大，包括台玻首季虧損8.4億，可以看出台灣重資產的企業，這次受到疫情影響非常巨大。

謝金河指出，反觀很多輕資產企業，像是電視購物的富邦媒體科技，一年前只有240.5元，這回漲到599元，富邦媒體科技不斷擴張版圖，遲早會將市值頂上千億元；這些年飯店業不好經營，重資產的業者一家一家在退出，只有輕資產的晶華酒店保有較好的獲利；再如以往大財團一定會想想盡辦法去經營保險公司，未來保險公司會在全球低利環境下變成辛苦行業。

謝金河表示，未來企業要考量自身規模與定位，不一定衝量做大就能活得好，世界變化的腳步越來越快，企業能不能與時俱進決定未來的成敗。

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