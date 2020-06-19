寶成蔡佩君疫後首度發聲：訂單只看到明年初、未見真正復甦

▲全球製鞋龍頭寶成工業今（19）日舉行股東常會，執行長蔡佩君（圖中）在疫後首度公開露面。（圖／寶成提供）

記者林淑慧／台北報導

全球製鞋龍頭寶成工業今（19）日舉行股東常會，執行長蔡佩君表示，目前訂單能見度只看得到今年底、明年初，大家還在調整庫存階段，尚未看到真正比較好的復甦狀況，希望現在是製鞋業最辛苦的時候，未來仍將視營運狀況開源節流。

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，製鞋業也是重災區，蔡佩君強調，現在是製鞋業的營運谷底，目前沒有看到真正的復甦，但也沒有再往下跌了，並希望現在是最辛苦的時候，而六、七、八月份還是會持續放無薪假。

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▲全球製鞋龍頭寶成工業執行長蔡佩君。（圖／寶成提供）

她指出，新冠肺炎疫情初期，對於中國大陸停工是長期或短期都無法判斷，今年是辛苦的一年，沒想到過完農曆年後疫情超乎想像，疫情不只發生在中國大陸，更蔓延至全球。

外界關注寶成市值在這波疫情中蒸發千億元，蔡佩君表示，市值因疫情影響而蒸發，反映對疫情實際營運的辛苦，但仍希望營運的困境儘快度過，市值回到正常水準。

蔡佩君指出，耐吉新任執行長來自電子業、網路業，他也能理解製鞋業的製造與電子業的製造不同，製鞋業比想像中的複雜，因此很尊重理解寶成目前的經營模式；原本期待他來參觀有效率的經營模式、大量生產模式後，做一個比較，不過他尚未來工廠參觀。

另外，針對越南廠裁員，寶成指出，整體只會做精簡調整，但占比應該不大，對人員的精減、調整及防疫假，確切數字要看各廠區動態及實際數字，因為疫後仍是需要人力重新開出後續產能。

寶成表示，隨著疫情蔓延至歐美，各國亦陸續採取封閉式管理，引致全球經濟活動緊縮與終端消費停滯。儘管近期疫情趨緩，多國開始解除部分管控限制，然而消費信心及庫存去化仍需時間逐步恢復，且近來國際大國間貿易關係緊張，也為經濟復甦增添不少變數和挑戰，此將難以避免地影響109年度後續營運表現。

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