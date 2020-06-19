正新王朝近親政變！　謝金河感嘆：企業交棒是一個難解的習題

▲正新輪胎掀起經營權爭奪戰。（圖／記者張慶輝攝）



記者謝仁傑／綜合報導

台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權變天的消息，引發市場高度關注，近幾年受美中貿易戰衝擊，加上大舉擴張，營運表現有壓。財信傳媒董事長謝金河表示，這場股東大會改選董監事，看來是家族中的長子羅明和把票投給兩個姐夫，把羅結生前指定的接班人羅才仁拉下來，而且爭奪經營權的戲碼出現在正新輪胎業績最差的時候。

謝金河感嘆，今年資本市場經營權之爭，可說是高潮迭起，一波未平、一波又起。繼友訊之爭，市場派的台鋼集團謝裕民輕鬆打敗公司派的胡雪後，這兩天爆出冷門的是正新輪胎，董事長羅才仁被他的姐夫陳榮華拉下馬，家族成員爭奪經營權掀上檯面。

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謝金河指出，正新輪胎的創辦人羅結去年4月以95歲高齢去世，他原本是賣蜜餞的，羅結在90年代與康師傅、旺旺、寶成集團蔡家及鴻海郭台銘是第一批西進的台商，正新輪胎以汽車大胎為主力，在中國大陸汽車業快速擴張中，正新的馬吉斯品牌快速崛起。正新在最好的時候，一年浄利超過160億，股價最高達188元，正新也是在中國大陸經營有成，匯回中國投資收益最多的公司。

謝金河表示，正新開朝始祖羅結2014年正式交棒，然而並不是交給太子羅明和，而是交給「二阿哥」羅才仁，但羅才仁與二位姐夫理念有落差。正好這三年正新業績急轉直下，羅才仁雖努力拓展海外業務，但績效不佳，今年首季正新本業只小賺一億元，業外損失造成首季19.99億元的虧損，使家族成員按捺不住，羅明和擁有37萬張股票，占11.42％股權，終於把羅才仁拉下寶座。

謝金河嘆道，這個變天在羅結去世一年兩個月出現，可以看出家族企業的接班大計，不是大家長說了算。長榮集團張榮發逝世，兩房4個兒子爭產迄今未休，而台塑也不算完全平息。「企業交棒是一個難解的習題！」他說。

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