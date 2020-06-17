輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

▲全球前十大輪胎廠、台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權變天。（圖／翻攝自正新官網）

記者林淑慧／台北報導

全台最大輪胎廠正新經營權一夕變天，由羅結的二女婿陳榮華擠下次子羅才仁回鍋擔任董事長，引發市場一片嘩然；據了解，羅才仁接任董座以來，經營理念與家族成員有所分歧，而正新第一季財報繳出虧損近20億元的成績單，成為家族內鬨、爭奪經營權的導火線。

正新創辦人羅結去年三月逝世，生前早已欽點羅才仁為接班人，羅與兩位姐夫陳秀雄、陳榮華被視為正新營運的「鐵三角」，經營方針等重大事項多由三人組成的決策小組共同決定。

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▲正新董座陳榮華為正新「MAXXIS瑪吉斯」品牌走向國際市場的重要推手。（圖／翻攝自正新官網）

不過，羅才仁接班以來，在市場變化、景氣等大環境因素的影響下，正新近三年的營運績效不如預期，正新每股稅後純益（EPS）表現從羅接班前的5.72元，下滑至2019年的1.07元，而今年以來新冠肺炎疫情延燒，用車需求大減，連帶衝擊輪胎買氣，正新首季虧損將近20億元。

正新今天召開股東常會並進行董事改選，陳秀雄和陳榮華以第一和第二高票當選，隨後聯手羅結長子羅明和，羅才仁一家逾15%股權不敵攻勢，由陳榮華拿下董座，而羅才仁仍名列正新新任董事名單中。

新任董事長陳榮華曾擔任正新總經理，負責台灣營運總部，以及正新泰國廠、越南廠的營運，並在2016年10月31日請辭退休；另一位大股東陳秀雄擔任廈門正新董事長，統籌正新廈門、漳州及天津等多個公司營運。

陳榮華在正新輪胎服務時間長達40年，期間長達24年擔任正新總經理，為正新「MAXXIS瑪吉斯」品牌走向國際市場的重要推手，這次回鍋重掌兵符，應可望無縫接軌。



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