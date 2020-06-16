正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

▲全球前十大輪胎廠、台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權變天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者林淑慧／台北報導

全球前十大輪胎廠、台灣第一大輪胎廠正新驚傳經營權變天！正新今（16）日下午舉行董事會並進行改選，依據正新公告，由現任董事長羅才仁的姊夫陳榮華拿下董事長大位，震撼市場。

正新創辦人羅結去年三月逝世，生前早已欽點羅才仁為接班人，羅與兩位姐夫陳秀雄、陳榮華被視為正新營運的「鐵三角」，經營方針等重大事項多由三人組成的決策小組共同決定，正新今日董事會改選由陳榮華與陳秀雄聯手，讓羅才仁失去董事長寶座，引發市場高度關注。

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正新輪胎新任董事名單包括：陳秀雄、陳榮華、曾崧鈴、泓景投資股份有限公司代表法人羅才仁、敏欣投資股份有限公司代表法人陳涵琦、玖瞬投資股份有限公司代表法人吳軒妙、協瞬投資股份有限公司代表法人黃重仁、泓景投資股份有限公司代表法人李進昌，以及三名獨立董事陳姿岑、許恩得、陳水金。

正新團隊說明，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層的組織及陣容。除了注入年輕的新血之外，也借重有寶貴經驗的前輩，大家集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作再創高峰。期盼為公司客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。

正新是全球前十大輪胎廠，近幾年受中美貿易戰衝擊，加上大舉擴張，營運表現有壓，2019年合併營收為1,095億元，稅後純益達34.67億元，為近年低點；今年第一季則是虧損近20億元，每股虧損0.61元。

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