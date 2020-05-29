長榮內鬥再起　張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

▲張榮發基金會董事會今（29）日召開董事會，大房二子張國明卻發聲明表示，鍾德美女士所召集之董事會，實屬違法召集。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團大房之爭再起，張榮發基金會董事會今（29）日召開董事會，大房二子張國明卻發聲明表示，鍾德美女士所召集之董事會，實屬違法召集，多數原任董事拒絕出席參加。

張國明今早以書面提出三大主張：一、教育部一紙限期改選函、終結張榮發基金會董事難產問題。二、張榮發基金會全體董事已當然解任、鍾德美今違法召集董事會。三、原始捐助人張國政向法院聲請臨時董事會、 盼公益基金會回歸公益。

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▲張國明出示教育部一紙限期改選函，認為此函終結張榮發基金會董事難產問題。（圖／張國明提供）

按財團法人法第40條第3項規定「第一項董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權命其限期改選；屆期仍不改選者，自期限屆滿時，當然解任。」

主管機關教育部前於109年2月5日以臺教社(三)字第1090004762號函命張榮發基金會「限期於文到1個月內儘速召開董事會議改選第12屆董事，並請全體董事務依說明辦理。」

張國明表示，鍾德美未於期限內召集相關會議，以致109年3月5日期限屆滿時，仍未完成第11屆董事改選，故張榮發基金會之全體董事已依財團法人法第40條第3項規定當然解任。

另外，109年5月8日張榮發基金會原始捐助人張國政先生，依財團法人法第47條第2項向法院聲請選任臨時董事及指定一人為臨時董事長以代行董事會及董事長職權，盼公益基金會回歸公益。

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