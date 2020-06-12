「大型港資」來台獵地蓋房！蔡明興：台灣不動產物美價廉　香港人想搬來居住

▲富邦金舉行股東會。會後，董事長蔡明興接受媒體採訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

富邦金控（2881）12日舉行股東會。會後，董事長蔡明興受訪時證實，承作不少台商回流與相關貸款，也聽說「大型港資」來台灣獵地、蓋房子，再賣給香港人，因為台灣不動產相對而言「物美價廉」，未來應該會有香港人願意來台灣居住。

面對媒體提問，台北富邦銀行是否有香港分行資金撤退的壓力，如何因應於香港的曝險？蔡明興說，其實香港分行服務的對象，較多是台資企業，跟港資企業來往不多，服務海外台商資金需求為主，「當然還是有一些影響啦！」不過銀行間見面不易，聯貸案確有出現推遲的現象，所以業績前幾個月有一定程度的影響。

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「除了越南分行以外，其他分行都有影響。」蔡明興也表示，越南特別旺，近年放款不少，主要是很多台商前往設廠，所以越南分行反而是成長。

▲富邦金董事長蔡明興透露，有大型港資來台獵地、蓋房，再賣給一些香港人。（圖／記者湯興漢攝）

針對港版《國安法》因應，是否將金融重心與據點轉移到新加坡？蔡明興說，台北富邦銀行在新加坡本來就有分行，積極從事財富管理的業務，也準備擴大新加坡分行的規模，因為許多客戶把戶頭移至新加坡，而這些客戶都有財富管理方面的需求。

蔡明興也透露，聽說「港資」陸續進來台灣，尤其是不動產投資，有大型港資來台獵地、蓋房，再賣給一些香港人，主要是台灣不動產相對香港「物美價廉」，而未來有些香港人也滿有可能想要搬來台灣居住。

「香港人在港版《國安法》前，就常利用週末來台灣玩。」蔡明興表示，曾遇到香港人週四飛來台灣、住到週日離開共3天，甚至還有人來台灣買房子，因為台灣房價僅是香港的五分之一，且空間面積較大。

▲富邦金董事長蔡明興表示，積極布局於東協國家。（圖／記者湯興漢攝）

至於被問到大中華區域布局方面，蔡明興說，中國、香港、新加坡，連越南都有產壽險布局，對於其他東協國家，富邦金也有興趣，像是馬來西亞、印尼、澳洲、柬埔寨也都已設辦事處。

「東協國家慢慢會上來，因為供應鏈都需要分散。」蔡明興也解釋，現在製造業供應鏈也逐漸分散，例如移至越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等，其他國家也會受惠，經濟都會上來，因此富邦金未來也會布局於東協國家，也是配合台商的腳步。