蔡明興透露富邦「不減碼台股」原因　剖析負利率、美元、景氣、疫情等4大議題！

▲富邦金股東會，董事長蔡明興會後與股東打招呼，並接受媒體訪問。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

富邦金控（2881）12日舉行股東會。會後，談到今年市場看法，董事長蔡明興指出，金融業今年最大的風險是「波動劇烈」，3月大跌又大漲，最近又開始回跌，看起來都是受新冠肺炎（COVID-19）疫情牽動，「最主要是希望美國疫情可以控制下來。」

蔡明興解釋，美股這兩天又大跌，德州等大州又爆發新感染案例，似乎沒有緩和跡象，在解藥或疫苗出來前，只能用快篩隔離措施，「我想，如果美國疫情控制下來的話，經濟很快就會上來，美國影響還是很大，雖然中國工廠都開業復工了，但歐美終端需求若沒上來，工廠開工也沒用，大家都在一條船上，需要讓疫情受控制才行。」

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對於金融業的改變，蔡明興認為，改變最大的是「線上需求」擴大很多，線上銀行、線上保險等理賠核保各種服務，金融科技（FinTech）扮演更重要的角色，將來線上各種服務與項目都會增加很多。

▲富邦金股東會現場，董事蔡明忠（講台前排左）、董事長蔡明興（講台前排右）面對股東提問。（圖／記者湯興漢攝）

台北富邦銀行是LINE Bank第二大股東，下半年是否會強化數位金融，也有預計上路時間？蔡明興透露，LINE Bank正積極籌備，下半年就可開業，而台北富邦銀行的數位金融在疫情後，線上銀行、證券線上開戶都增加很多，「很多人沒辦法去分行，就乾脆在線上執行，線上交易增多了。」

蔡明興說，富邦人壽與香港眾安在線合資的虛擬保險公司「眾安人壽」（ZA Insure），為純線上壽險，預計兩、三個月內開業。

關於富邦人壽對台股是否有減碼計畫？蔡明興笑說，最近因為要領息了，也就是除權息旺季來臨，不容易減碼，「總希望領些現金股息比較實在些，因此沒再減碼。」

針對疫情解封後，下半年台灣經濟看法，蔡明興認為，台灣疫情控制得很好，經濟受影響比較短、也比較小，除了特定旅遊業外，像現在餐廳也都有滿滿的人潮，若台灣今年GDP成長率降到1%「也是非常好」，比其他很多國家都是負的來得好，台灣努力也很幸運，在全世界中算數一數二。

▲蔡明興認為，政府應該借錢多做一些公共建設，提振景氣效果將更直接。（圖／記者湯興漢攝）

面對中央銀行理監事會在即，關於負利率的看法。蔡明興指出，歐洲與日本實施負利率，表現效果都不是很好，且經濟也不見起色，反而更糟，美國聯準會（Fed）也特別強調「不會實施負利率」，這意味著負利率對提振經濟而言，不是一個很有效的方法。

蔡明興進一步指出，比較有效的方法是，趁利率那麼低，政府應該借錢多做一些公共建設，提振景氣效果將更直接；尤其是十年期公債才0.3%，幾乎是零利率，政府應積極投入更多公共建設，而台灣公共建設仍可作得很多，像是下水道，除台北市比較好外，其他縣市都不完整，還有節能減碳等相關的建設，都可以投資。

至於美國聯準會指出，零利率可能到2022年。蔡明興說，美國短期利率降很多，對今年好的一面是美金避險成本降很多，從200多個基本點降到50個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；美國利率若再降，就變成負或0，美金利率已跟台幣差不多，相對來講避險成本低，會適時提高避險的比重「乾脆多避一些」，策略上也會有些調整。

最後針對美元走勢，蔡明興認為，美元利空利多都有，但美國要發行大量公債及優良公司債，已發逾數兆元「未雨綢繆」，因此不敢讓美元有太大的貶值，「美國政府現在反而要吸金，來買公債，如果美元一直跌，大家就不敢買美元公債，我覺得應該是相對動態穩定，波動不會太大。」

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