蔡明興：富邦金將透併購或投資拓展金融版圖　深耕海外市場

▲富邦金控股東會，董事長蔡明興致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

富邦金控（2881）12日舉行股東會，董事長蔡明興致詞時表示，受美中貿易戰影響，全球經濟需求疲弱，不過台灣金控業整體獲利仍有不錯表現，富邦金2019年稅後淨利達585億元，每股盈餘5.46元，連續11年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。

蔡明興表示，富邦金控為強化資產管理業務版圖，2019年12月完成金控組織架構調整，富邦投信由原富邦證券100%持股之子公司，調整成為富邦金控直接100%持股的子公司，以突顯資產管理業務對金控長期策略發展的重要性，同時預期富邦金將可達到分業管理、提升投信業務通路的資源整合暨跨售成效。

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▲富邦金股東會現場。（圖／記者湯興漢攝）

展望未來，蔡明興說，於中國的銀行布局上，仍將維持以全國性銀行與城市商業銀行雙軌並進，深耕中國市場。在子行方面，富邦華一銀行在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群積極布局，為中國唯一全牌照經營的台資銀行，且營業據點最多、規模最大。在參股方面，廈門銀行擁有61個現代化經營網點，期許成為服務兩岸、聚焦中小、區域一流的綜合金融服務機構。

蔡明興指出，富邦金控除深耕台灣市場外，持續推動區域布局，在大中華地區業務範疇已涵蓋銀行、保險、證券及資產管理等業務，力拚提升全方位金融百貨服務，穩健將觸角延伸至亞洲其他區域。

此外，蔡明興也說，未來富邦金控仍將持續尋求各項合作機會與策略夥伴，以投資或併購方式拓展金融版圖，並透過深耕海外市場，積極開發當地客群及強化在地業務，致力於提升海外佔金控整體的獲利貢獻，以期創造股東價值極大化，朝向成為「亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。