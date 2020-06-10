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《有無外送》看準時機！攜手大直ATT祭無低消8折優惠

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▲▼有無外送,大直ATT,無低消,信義房屋,優惠。（圖／信義房屋提供）

▲疫情期間台灣國人改變消費習慣，因此刺激百貨推出美食外送服務，《有無外送》特與大直ATT攜手合作推出美食外送到府服務。

圖、文／有無外送提供

疫情期間台灣國人改變消費習慣，民眾將「外送」作為到餐廳「內用」替代方案。因此刺激百貨推出美食外送服務，《有無外送》看準此點，特與大直ATT攜手合作推出美食外送到府服務。並為慶祝大直ATT首次上架，6月1日至6月30日使用《有無外送》訂購ATT 4 Recharge餐廳享無低消八折優惠，最高折抵100元！

台灣美食外送平台《有無外送》自2016年提供外送服務，以深耕在地、精耕社區為策略，用差異化經營方式持續提供優質的外送服務給用戶。《有無外送》副總經理劉育榮表示：「內湖一直是《有無外送》十分看重區域之一，從2019年底至2020年初持續舉辦在地推廣活動，就是為了清楚當區消費輪廓，而大直ATT可提供多樣化異國料理讓我們用戶選擇，從平價飲品至高級料理皆囊括於內，使我們十分看重本次合作。」

本次特上架ATT 4 Recharge的11間熱門店家其中包含：以牛骨湯為招牌的誠屋拉麵、因小菜無限點深受國人喜愛的韓式料理涓豆腐、從台北火紅到台中的新高軒咖哩飯等等。合作的11間店家各皆是大直ATT餐飲實力股，館內排隊名店。

▲▼有無外送,大直ATT,無低消,信義房屋,優惠。（圖／信義房屋提供）

▲台灣美食外送平台《有無外送》本次特上架ATT 4 Recharge的11間熱門店家，其中包含韓式料理涓豆腐。

從今年初至今，《有無外送》內湖區的訂單類型以以手搖飲品量最高，佔當區總訂單三成、其次便當餐點佔當區兩成，訂餐時段以中午為高峰，用戶以周邊商辦大樓外食族為主，期待本次合作用異國料理與主題美食擴大內湖商圈的家庭客群，讓後疫情時期，在家聚餐叫外送民眾能有更多元選擇。即日起至6/30，舉凡透過《有無外送》訂購ATT 4 Recharge的餐點，輸入優惠碼：我愛有無外送，即享無低消八折優惠，最高折抵100元，每人限用一次，總量僅500份，僅此一波不加碼，要享優惠趁現在！

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