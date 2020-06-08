罷韓後的大未來　台灣最終只剩下「台積電共和國」

特約記者／陳冠宇報導

罷韓通過後引發許多討論，不過很多人都只注意短期分析，沒看到長遠影響。筆名喬麵的資深電訊專家指出，台灣政治會越來越惡化並邊緣化，想要確保台灣生存的最重要條件，就是強化台積電這座護國神山，這有助於台灣在爭取生存發展時左右逢源。

喬麵認為，經過這次罷韓的教訓，國民黨必須有更本土化的論述。他認為國民黨會先去中國化，再來就要看自己的造化，畢竟自1911年以來，這110年從未被消滅，所以要泡沫或被消失，當然也不會那麼容易；至於民進黨，要努力避免落入傲慢與貪腐的陷阱，而不該持續加速這個過程。喬麵分析指出：台灣政治未來變化的重點是民眾黨等第三本土政黨成不成材，如果能發揮改變的力量，就有助於良性發展，如果不能發揮改變的力量，恐怕台灣的政治環境會更加惡化而且在國際政治中被邊緣化。

喬麵從宏觀的角度分析指出：台灣現在最大的挑戰是如何在兩大強權的對抗中生存與強大，不能只有押寶美國而已，如何用智慧跟我們14億人口的「血緣」鄰居相處是個必須面對的挑戰。

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具有數十年電訊產業高階管理經驗的喬麵認為，全球經濟產業鏈與國際政治的關係密不可分，有遠見的政府必須提供所有的資源，把半導體上下游產業全數以最優惠的租稅條件吸引回台，以保有台灣自我獨立生存的優勢。他甚至說出驚人之語：「台灣最終只剩下『台積電共和國』。」

喬麵認為，有遠見的政治人物必須思考台灣的長遠未來，首先要強化台積電的護國神山功能，這樣可以在全球產業與國際政治之中都左右逢源、立於不敗之地。其次是以半導體及科技產業GDP的優勢，加速金融業的國際化，抓住取代香港的契機，在這當中，關鍵的重點之一在於金融鬆綁。（本文為愛傳媒授權刊登）