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影／年線上開多頭派對！　認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

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記者謝仁傑／綜合報導

蘋果概念股大漲，這波疫情中蘋果有機會挑戰兩兆美元企業，中美貿易戰持續，台積電對華為海思的出貨轉移到高通、聯發科、超微等大客戶，7奈米產能全開，5奈米產能也維持在高檔；目前經濟快速復甦的狀況，也可能因為疫情尚無疫苗可解決，市場可能在未來大失所望。

財經專家們今（8）日於《雲端最有錢》節目中點出數檔「認錯行情股」，並對這波台股走勢提出分析與建議。其中，美國失業率首先「認錯」，因為美國官方統計失誤的關係，美國失業率從13％修正到16％，意外地是美股並沒有因此受挫，主要是因為數字仍優於先前預估的19.8%；另外，多頭行情看好台股持續上漲，外資回補認錯行情，

資深財經媒體人阮慕驊指出，外資今年上半年賣超台股，主因油價大跌，贖回壓力過大，外資今年以來賣超6000多億，但投信逆勢加碼，而散戶成了台股上半年的義勇軍，八大官股行庫也大量買超，成了「內資尬贏外資，新手尬贏老手」的行情。

請繼續往下閱讀...

阮慕驊表示，外資回補權值股與面板股，台積電（2330）開始啟動波段行情，外資與投信也在上周買超台達電（2308），另外群創（3481）也遭外資大買，面板股未來也看不到會被打回更慘的利空狀況。

資深分析師林信富表示，外資在油價崩跌時先賣股票救急，不得不賣出台股，現在危機解除，開始回頭布局回補台股；而散戶在3月台股崩跌、4月回升大多數人還半信半疑，5月卻已經漲到昏頭，因此許多散戶仍在觀望，找不到入場時機，多數人還在療傷止痛，大盤走勢卻已經上去了。

林信富表示，台股V型走勢強彈，多頭行情表現優異邁入牛市，雖然投機氣氛也很高，而美國科技股領漲，半導體是資金流主向。他提醒，要關注美國公債殖利率，目前一直下降，解決流動性問題，若公債殖利率異常，市場可能出現修正狀況。

林信富針對多頭行情做操作分析，提出外資與投信大買的幾檔股票，並表示行情波動會開始變大，不要跟著創新高的爆量買，容易遭到短線套牢，但整理3~5天會可能重新往上走。

▲▼ 。（圖／截自《雲端最有錢》）▲▼ 。（圖／截自《雲端最有錢》）

▲基於外資認錯回補行情，未來發展較穩定的幾檔股票。（圖／截自《雲端最有錢》）

當沖值人RC表示，熱衷於投資當沖的投資客，一定要嚴守紀律、設定好自己的停損點，才能從中穩定獲利。

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