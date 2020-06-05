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理財周刊／昔人已乘黃鶴去　此地空餘黃鶴樓

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／林友銘

5月13日及5月29日這兩個日子，在台股本波的行進中，其實扮演著十分重要的角色：前者是生技末升段的開始點；而後者，研判將會是新舊主流轉換的重要日！

一、5/13「新華為禁令」產生的蝴蝶效應

五月上旬時，台股指數已挑戰「萬一」關卡兩次，一副事不過三、即將飛越的態勢呼之欲出。當時包含蘋概三雄、被動元件、宅經濟概念股皆在攻擊發起線，而生技，還只是口罩(恆大)及快篩(寶齡、台康生)二族群比較明顯而已……。

請繼續往下閱讀...

哪知天有不測風雲，五月十三日美國川普政府一把大刀砍向華為，這一刀不僅傷了華為，也著實傷了我們的台積電。於是乎市場選股方寸開始大亂，後續影響一時半刻無法正確衡量之際，這才造就了避險資金，或稱為聰明錢之類的開始轉往生技駐足，形成了大家五月底所看到的，生技百花齊放的榮景。

生技自從「胖達人事件」及「浩鼎事件」後，本夢比開始被修正，市場回歸理性操作，所以近五年一直是個冷灶，有的也只是單一個股表現，很難有族群性的連動。即便二月疫情爆發，第一波上漲的也只有口罩及原料藥股(神隆、國光生)比較明顯。而三月起原料藥休息，快篩股及量測設備股(泰博)接棒，但也還沒有堪稱全面齊漲，直到五月下旬，才可說是生技熱度井噴。

生技會不會因為這個疫情取代電子成為長線主流？筆者認為目前尚未有充足的證據可以支持。畢竟現在生技的上漲模式很單一，也就是每個族群漲一段會交棒。是以五月下旬我們看到補漲股大動的同時，原主流快篩股就休息，就有這樣的味道。

故我們得到一個結論：只要電子股產生不確定性，聰明錢就會到處尋找其他非電的出口，再如近期「振興券受惠股」(高鐵、燦星旅、晶華)的轉強可以再次佐證。與其放大非電接棒主流的正統性，倒不如視為短線熱門題材股來操作即可。

二、5/13~5/29電子及指數的表現

五月下旬期間，台股在「萬一」四過家門而不入，主要有三大原因：一當然是新華為禁令，二則是MSCI台股降權五月底生效，三為美國川普如何因應中共港版國安法的舉措。這三大利空交集的都是台積電成為外資的提款機，半個月內賣超65749張，深深地壓抑了電子及指數的表現。

但在非電擅場的同時，電子仍保有火種：我們上月專稿提到的「碳化矽」「氮化錠」族群，也就是近期市場點名的功率放大器之一環，其代表股「嘉晶」(3016)在5月13日後開始轉強，最高漲幅一度來到四一％，堪稱同時期電子之最。

嘉晶所代表的族群不能視為單一現象，背後的利基其實就是新華為禁令下，中國半導體加速「去美化」的首部曲而已。而這股趨勢一定伴隨著「聯台日韓抗美」的趨勢延伸，這就是我們六月盤勢要特別留意的商機。

三、5/29川普新制裁雷大雨小後的蝴蝶效應

5月29日美國川普政府針對「港版國安法」提出五項制裁：取消香港特殊待遇、禁特定中國人入境、制裁中港官員、檢視在美中企並揚言下市，以及退出WHO。不過，最受矚目的開徵新關稅並未提到，這使得當日美股出現利空出盡開低走揚的格局，其中費半表現最佳，上漲2.65％。

觀察川普的發言，由於並未片面撕毀中美第一階段貿易協議的決議，這讓美國半導體業者著實鬆了一口氣，畢竟它們的生產點都設在中國居多。短期來看，全球半導體股都會在被壓抑半個月後開始得到舒筋活血，長期來看，中國「聯台日韓抗美」的大勢不因這鬆口氣而停下腳步。

而中國去美化的關鍵在半導體，半導體的關鍵在IC設計。IC設計是中國的弱項，因為截至2019年11月為止，中國IC設計約有1780家，但微型企業(小於一百人)比例高達近88.5％，不具規模造成了發展的難度，連帶影響整個供應鏈的完整性。而中國半導體未來若想要提升自製率，最快的方法是與台灣的IP+ASIC業者合作(見圖一)，方能快速完成接下來的製程。而IP+ASIC這個領域，日韓沒有台廠具優勢。

四、六月台股指數規畫及新主流誕生

六月份，還有股后爭霸戰及六千金的題材，限於篇幅有限，我們下回分解。但這些都對高價股及IC設計股有利，自然指數不會差，突破「萬一」指日可待，中標是11661，高標在12101(圖二)。

至於選股，承上，看好IP+ASIC業者。而IC設計股向來是內資點火電子的標的，造市者在投信，再擴延至業內。故選股上要以投信持股率為依據：選擇持股率五％至一五％之間者優先，代表有認養又不會沒有加碼空間。相關論述及代表標的，以圖三內容為重點說明。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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