謝金河：台灣下一個亮點產業　資安商機！

財

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

財信傳媒董事長謝金河，昨（4）晚在臉書發文，建議大家可以把一部分的焦點用來研究台灣的資安產業。

他在臉書發文指出，在台灣的520前後，中油，台塑化，連總統府也遭到駭客入侵攻擊，資安成了台灣眼前最重要課題。這次小英總統在第二任的就職典禮致詞，核定了國家六大核心戰略產業，這其中，第二項就是結合五G及數位轉型，全力發展國家資訊安全產業，也就是資安即國安。

請繼續往下閱讀...

謝金河說，過去小英總統經常提到5加2產業，離岸風力發電是小英上任後全力推動的大案，這回是資安，很可能成為下一個可以奔馳十年以上的產業。

謝金河說，兩年多前，曾組考察團到以色列訪問，參觀了Checkpoint及Mellnox等，都是重量級資安企業，今年Nvidia把Mellnox併購下來，股價大漲，可以想見資安產業已成科技大廠的重要拼圖。這次疫情重創資本市場，但資安相關的Splunk，Fotinet及ISE資安指數都大漲且創新高。台灣一直是資訊硬體大國，在資安產業的發展相對落後，但台灣有人才，軟硬整合的優勢，這次再加上政府的助力，這個發展勢頭已擋不住。

謝金河指出，過去台灣有很多系統整合公司，過去規模都不大，但這些年成長力道加大，精誠資訊去年營收已達220億元，聚碩也到123億元，這些系統整合服務平台都逐漸變大，為了加快腳步，今年精誠資訊入股資安專業廠晉泰，佳世達直接參股聚碩35.04%，工業電腦巨擘研華入股東元集團的東捷資訊。

此外，宏碁電腦則是把旗下純資安的公司安碁資訊分割上櫃，股價一度大漲到252元。這些資安公司目前資本額都不大，市場也從來沒有人注意這個產業，這些系統整合廠過去本益比都在10倍上下，如果資安是未來明日產業，這些企業未來成長空間不可限量！