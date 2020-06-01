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影／股海百年經驗發功！　分析師：「不建議把金融股當存股」

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記者謝仁傑／綜合報導

美中貿易第二戰箭在弦上，而中華經濟研究院今（1）日公布5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）跌至新低，雖可預見景氣和需求反轉，但難預期何時可以回到過去水準，許多投資人試圖購買金融股當作存股。6月1日的《雲端最有錢》邀請到資深分析師李永年、萬寶投顧副總蔡明彰、大數據分析專家蔡鎮村，給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

金融股該不該買來當存股？

專家們一致認為，美中關係的緊張局勢，反而造成股市大漲，港股跟陸股的反應還算不錯，今日台股也再度突破11,000點大關，看好台股未來走向。台灣人相當喜歡金融股，喜歡把金融股當存股，壽險公司也狂買自己的股票，然而巴菲特跟索羅斯等大投資家，卻紛紛大賣手上的金融股，專家們也不贊成將金融股當成存股。

請繼續往下閱讀...

李永年認為，金融業利差小、利潤低且有呆帳，若真要買存股建議短期做金融權值股；蔡明彰認為，現金殖利率是金融股最大的陷阱，建議投資人做更聰明的投資，若真得要存則建議首選國泰金控（2882）；蔡鎮村認為，金融的低利率導致沒有利潤，保險又有預訂利率及曝險問題，若真要存不如買民生類股來存。

至於後疫情時代，投資人該如何布局？

李永年認為，台股雖自3/19谷底反彈了逾2500點，外資仍然賣超6500億股票，原因是國際油價市場價個仍不穩定，待油國組織獲利回穩後，勢必會回來買權值股；蔡明彰認為，7月振興券上路，然而振興紓困政策受惠的公司股票只能短多，建議投資人選擇高股利或透過美中危機轉單效應的高端科技股，或受惠中國後疫情時代的基礎建設傳產，比如亞泥（1102）；蔡鎮村認為，台股自三月以來月線還成底，但日線過高，而週期長短都不相同，看月的人認為還低，但看日的人認為很高，當中看法不同所產生的成交量，造成台股不斷掀起波浪。

另外，專家們認為MSCI成分股調整操作能有可觀獲利，若納入很多檔股票，選擇波動較大或有較具前瞻性的產業，例如電子股像是矽力-KY（6415），公告當月可觀察進出操作，或利用季營收法說會操作。現今抓準時機進場，賺價差會比存股更好。

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