3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

近日台股三檔股票申購再掀投資人抽籤狂熱，興櫃股王的光感元件IC設計公司「昇佳電子」（6732），即將以每股498元的高價掛牌上櫃，參與申購的投資人有機會賺到至少20萬，另外「ABC-KY」（6598）和「科嘉-KY」（5215）兩檔，報酬率也都高達45％以上。

財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，昇佳電子是近幾年罕見高價掛牌的上市櫃公司，資本額只有3.78億元，這次增資發行新股3,575萬元，籌碼不多，卻湧入35萬筆的申購，共有1,752億巨資來搶昇佳的股票，若是再把開發疫苗的瑞磁科技（ABC-KY）及科嘉的增資算進來，市場上有近2,000億元的大錢參加新股集資活動，這應該是30年前臺灣錢淹腳目時代僅見的盛況。

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謝金河表示，今年來外資猛烈賣超台股，金額逾6千億元，淨匯出也近5千億元，新台幣理應狂貶，但這回台幣一直堅挺在30元以內，顯然有比外資匯出更大的錢回流台灣，這股回流的熱錢非常活躍，操作手法也與過去的外資迥然不同。他點出，今年生技防疫及口罩股的大投機是內資的佳作，內資活躍也把OTC指數頂上今年疫情前的高價，只差一點就創新高；OTC指數今年從低檔拉升，漲幅近5成，除費城半導體指數，台灣的OTC指數名列前矛。

謝金河進一步點出，台灣的金融帳淨流出連續39季，現在國內外利差幾乎沒有差別，這次外資賣超台股，但國內壽險機構大買台股，正好抵銷外資賣超的壓力，這些滯留在外的巨資回流，很可能讓台股重回「大時代」；這次很多公司經營權爭奪戰，背後只有一個故事，就是公司經營者消極不作為，股價太便宜，稍不小心公司就被人搶走。

謝金河說，「這次昇佳電子新股抽韱狂熱，可能是台股熱度升高的序幕！」

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