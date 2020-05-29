PTT狂列5點槓上「通姦除罪是一種社會實驗」　兩派吵翻：沒請律師怎麼搞

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

大法官今（29日）將公布通姦除罪的釋憲案，而網上也議論不斷。一名網友狂列5項理由，反對通姦除罪，po文掀起口水戰，一派支持論點，另一派則嘲諷「避重就輕的法盲。」

網友在PTT發表看法，首先對於被害人只對配偶撤告，他直言，「元配堅持告小三、小王很合理，人家本來就是夫妻，是有感情的，很合人情，反倒是小三 、小王，明知對方有家庭了還跟人家做愛，被抓了還認為被害人也應該對自己撤告？告妳（你）剛好而已吧？況且如果覺得能對配偶撤告這點不合理，那修掉不就好了，幹嘛整個除罪？」

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再來「檢警不該淪為私人抓姦的協助者」這個論點，他認為，「通姦是刑事罪，可以讓被害人有國家力量協助討公道，以避免做出情殺等憾事，所以檢警協助抓姦是很有意義的事，不該抹滅他們在這過程中的貢獻。」

第三點，針對許多先進國家都沒通姦罪的情況，他說「台灣就該跟進？那一堆國家都沒有血親性交罪，那你怎不主張跟進？還有這樣自助餐的喔？」

原po接著說，「通姦罪都是女人（小三）被告，很委屈......，不對，完全不對，當小三被告剛好而已，光八卦板就一堆綠帽先生對老婆撤告+只告小王的新聞了，哪來通姦罪都是女生被判刑這樣的事？」

▲網友發表看法。（圖／翻攝自PTT）

另外，對於支持者「國家不該介入私人感情，民事求償即可」的論述，他更不能認同，反駁道「刑事訴訟跟民事訴訟本質不一樣，追求的目標也不同，民事要完全靠自己蒐證，連提告都要自己先繳裁判費，更不用說民事訴訟對於訴訟技巧的要求有多高了，一般人沒律師幫忙要自己搞民事訴訟？沒概念的人光訴之聲明你就不知道怎麼講了，這個管道一般人使用起來障礙太多。」

最後，他表示，「通姦罪可以讓被害人有合法的情緒出口，透過刑事訴訟的過程慢慢消氣，然後恢復理智並接受事實，以免做出情殺等憾事，所以我個人覺得，通姦除罪是一種社會實驗...太殘忍了。」

看法掀起正反論戰，一派人支持他的看法，表示「中肯，一堆羅漢腳整天想除罪，就為了能X別人老婆」、「因為民事告訴不請律師幾乎搞不起來，我看這才是律師支持除罪的原因吧」、「民事訴訟什麼都要自已來的確麻煩」、「我蠻擔心除罪後，一堆人蒐證會不會反被告妨害」。

不過，更多鄉民持反面態度，直言「光第一點就可以用來各種佈局仙人跳了啊」、「小三被告活該然後姑息渣男你OK」、「別國去除通姦除罪的過程你完全不提，硬拗成台灣跟風，然後胡扯近親相姦？就事論事他媽很難嗎」、「結論有點鳥，民事一樣可以合理發洩啊，反正訴訟時間很長，消氣了再撤回」、「落後觀念」。

▲針對通姦除罪化，大法官今將釋憲。（圖／記者屠惠剛攝）

事實上，民進黨立委尤美女曾指出，通姦罪立法行之多年，初衷在於維繫婚姻和諧與家庭制度，但不僅沒有達到嚇阻作用，反而越來越普及；況且應該是保護女性的法律，最後被判刑者有高達52%為女性，男性只有47%。

而司法院大法官謝銘洋也曾說過，通姦確實違背婚姻承諾，破壞家庭和諧，也構成民法上對配偶權的侵害，確實應該要受到非難，只是有很多作法，很多先進國家多是用民法手段來處理，包括高額的損害或精神賠償。

他認為，刑法上的處理最後多事處罰到第三者，因此刑罰應盡量不要涉入私域的家庭問題，「這些問題讓他們用民事處理就好。」

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