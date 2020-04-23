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台中女嗆侏儒父女「弱勢都我們養」！他含淚轉身…台電收回假日市集

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一對黃姓身障父女為求生計，向台電電廠承租停車場擺攤，沒想到竟被周圍的攤販排擠嗆「弱勢團體也是全民買單」、「都是我們在養」，讓黃男落寞地回頭，不願爭執。對此，台電決定將出租用地收回。

住在豐原的黃姓父女日前向台電以1500元的價格承租擺攤，許多路人經過時都會購買水果，每天辛苦擺攤。沒想到，周圍的攤販眼紅開始排擠，讓黃男將時間縮短成周末擺攤。

▲台中和平區1對身障父女擺攤竟被隔離嘲諷。（圖／民眾提供）

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▲身障父女擺攤被隔離女攤販嘲諷。（圖／民眾提供）

排擠情況越演越烈，黃男18日被隔壁女攤販刁難，讓一旁路人看到不捨幫腔，卻被女攤販狠酸「外人不要管，他（身障男）不是這裡人」、「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」，認為黃男非本地人，一起擺攤非常不合理。

期間，黃男看著女攤販怒罵的嘴臉及好心路人的善意幫忙，只能一臉落寞地轉身，久久無法說出一句話，而片段曝光後，也讓不少網友心疼，痛罵女攤販歧視。

▲▼諷擺攤身障男我們社區沒有侏儒，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

▲▼女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

▲▼諷擺攤身障男我們社區沒有侏儒，女攤商臉書遭灌爆還關閉。（圖／翻攝臉書）

據《三立新聞》報導，台電指出，許多攤販都會想在白冷冰店旁擺攤，常常為此發生爭執，為了安全起見才會出租2個停車位，沒想到身障父女為求謀生卻演變成歧視風波。

台電表示，周圍攤販的行為已辜負出借的美意，決定將假日市集的用地、管理權收回。天輪派出所所長表示，台電將重新擬定規章，完成後再讓攤販依規定申請。

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