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UberEats的復仇！早餐店嗆：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司火速開鍘

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▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲疫情發生，不少人會選擇叫UberEats外送餐點。（圖／記者劉維榛攝）

記者葉國吏／綜合報導

新冠疫情延燒，外送平台生意增加，卻傳出有連鎖早餐店不滿歧視外送員，在取餐備註上寫著「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」，引起外送員不滿，紛紛前往粉絲專頁洗版抗議。總公司得知後火速開鍘，馬上勒令該分店停權並要求品牌商譽賠償。

▲▼外送員的復仇！店家備註「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」　總公司火速開鍘。（圖／記者葉國吏翻攝）

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▲外送員的復仇！店家備註「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」　總公司火速開鍘。（圖／翻攝Facebook／UberEATS台灣）

外送員在臉書社團「UberEATS台灣」貼出一張取餐截圖，可以看到內湖民權東路六段上的一家連鎖早餐店，於餐廳備註上寫道「嘴巴閉閉乖乖旁邊等，出聲或站櫃檯前一律延後取餐，謝謝。」這段話引起外送員不滿，發文說「嘴巴閉閉是嗎 汪汪 當uber都是塑膠啞巴狗？不報單號不能出聲我是要怎麼取餐啦 通靈484？不能到櫃臺跟你說”你好Uber” 你又知道我是Uber!？！」、「尊重外送員很難？」

▲▼外送員的復仇！店家備註「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」　總公司火速開鍘。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲面對外送員的怒火，店家粉專道歉。（圖／翻攝Facebook／紅橘子精緻早午餐 民權六店）

這段話馬上惹怒眾多UberEats外送員，紛紛到該分店粉專負評洗版，對此該店店長也發文道歉「備註欄上的留言讓各位心感難堪不悅實在是對不住，我不為自己的行為做任何辯解，錯就是錯，在此為自己的行為深感抱歉敬請見諒。」

▲▼外送員的復仇！店家備註「嘴巴閉閉乖乖旁邊等」　總公司火速開鍘。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲總公司火速開鍘，取消該店經營權並求償。（圖／翻攝Facebook／紅橘子連鎖餐飲集團 Fresh Ur Day）

但道歉仍無法止火，總公司也在粉專上發聲明表示，已經將該店停權並要求品牌商譽賠償損失，也已經聯絡外送平台「該店停止營業」。總公司也向所有外送員致歉，強調這是單一分店的行為，「相信你們應該也有去其他分店取貨經驗，其他店東老闆應該都還是與大家很好才對，有的也會邀請喝杯飲料等等吧。」

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