IMF大砍台灣GDP至-4％！　謝金河：誇張的預測看看就好

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在其臉書的最新內容指出，從過去像是遭逢美國911恐怖攻擊或是金融海嘯，到這次的疫情大災難，這種突如其來的短期巨大效應衝擊，一定會產生巨大破壞力，通常這個時候的預測都不會準確。「人容易受情緒影響，也許再過兩個月，這些悲慘報告又會再修正。」

謝金河指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散中，國際貨幣基金（IMF）公佈今年全年經濟預測，其中對台灣的經濟成長率估是負4％，明年成長3.5％，這個數字讓大家很震驚。

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謝金河認為在巨大變動的年代，要從事經濟預測就不是一件容易的事，這兩年他將國內各個經濟研究機構在每年年底或年初所進行的預測值拿來比對，發現台灣的經濟成長率從來沒有人猜對，甚至連中央銀行也都沒有看對過，跟數字貼得較接近的只有中央研究院。

他表示，每年的預測值都比實際的數字差很多，「今年我再把疫情出現前，各家機構的預測值列出來，我想很快這些機構又要修正初估的目標值。從這個現象可以理解，經濟預測是困難的。」

謝金河指出，國際經濟預測機構對台灣的預測，過去猜對的也很少，像去年標準普爾猜台灣經濟成長率會是四小龍最後一名，結果台灣拿到第一名。他表示經濟學家通常會受到當下環境的影響，把短期因素當成長期趨勢來看，像末日博士魯比尼（Nouriel Roubini）看世界經濟，就像世界末日般；最近柏南克（Ben Bernanke）也預測美國第二季GDP可能是負30％。

謝金河表示，當大家把所有最悲觀的情緒全部投射出來，美國股市也在瞬間暴跌逾萬點；地球會有修補的能力，各國政府也會有應變力，這時的預測像股市忽而大漲、忽而大跌般，充滿了波動，帶來危機，也會創造大機會。

至於IMF對台灣GDP的預測，他說「大家看看就好，不用太認真。」



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