全球投資大失血！　謝金河：最優秀的國家主權基金也會栽筋斗

▲財信傳媒董事長 謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河最新貼文指出，疫情重創全球金融市場，投資人荷包失血慘重，國家主權基金操盤代表作的挪威，宣佈國家主權基金首季虧損1130億美元，大約1.17兆挪威克朗。他指出在疫情擴散之前，挪威國家主權基金才宣佈2019年全年盈利1800億美元，創下史上最好的獲利紀錄，如今單是第一季就把去年賺到的吐出三分之二，可想見疫情撞擊力道之大。

謝金河指出，全球管理資產規模最大的主權基金，除挪威的國家主權基金，還包括科威特投資局、阿布達比、中投基金，若把巴菲特的柏克夏加進來，正好湊足5個；而挪威國家主權基金在2017年資產規模已突破一兆美元，可以看出威力有多大。

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▲挪威北海油田。（圖／路透社）

「挪威是人口只有550萬左右的北歐國家，卻擁有一個十分強大的國家主權基金，這是很不可思議的事。」謝金河表示，挪威靠北海油田收入，為了長治久安，1990年通過組成國家主權基金，經過6年討論，1996年第一筆買入挪威政府債券；1998年開始投資股票，到2006年把投資股票上限定在六成，債券在20到50％之間，後來加入房地產，上限不得超過7％。「過去20年只有5年賠錢，平均回報率是5.67％，穩健操作風格成為國家主權基金的經典運作模式。」

謝金河指出，這些年台積電一直都是挪威主權基金的核心持股，今年外資賣超台積電逾70萬張，看起來賠錢的挪威國家主權基金賣了不少，過去一向以穩健、精準投資著稱的挪威國家主權基金，在大浪撞擊下也後退好幾步，遑論驚慌失措的一般小股民。



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