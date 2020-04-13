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路透：投資人陷入牛熊對決的難題　美股大漲該追還是等待回落？

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▲▼牛市,圖庫386。（圖／路透社）

▲股市進入牛熊對決，投資人面臨抉擇。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

美國股市在疫情嚴峻期間大幅反彈，讓投資者面臨艱難抉擇，究竟是要趁現在買入，搭上進入新牛市的時機？還是要再等等，以防市場再回落到近期低點？

《路透社》分析報導指出，標普500指數上週大漲12％，創下1974年以來最大單週漲幅，讓投資者面臨抉擇時更加緊迫。該指數已收復近期約半數的失地，但較2月19日的紀錄高位仍低將近18％的空間。

請繼續往下閱讀...

策「牛」奔騰

沒有投資者能完全掌握市場觸底的時機，但若能夠借鑒歷史，且可以忍受可能出現的持續下滑底部、撐到底點反彈的話，那麼出手較早的人可能會較佔優勢。據《路透社》分析，過去九個熊市中，每個熊市觸底之前三個月買入標普500指數的投資者，一年後的平均回報率為21％；而在觸底後三個月買入的投資者獲得的平均回報為7％。

高盛的一項研究指出，市場往往會在觸底後的一個月，出現最強勁的上漲。標普500指數在過去40年裡經歷了8個熊市或接近熊市，每次市場在觸及低谷後的一個月升幅中值為15％。

若照目前的反彈持續下去，那可能意味著最大的漲幅已經出現了。然而，對於一些投資者來說，較晚入市是個合理的選擇，因為可以不那麼擔心市場逆轉的可能性。

▲▼華爾街,紐約證交所,紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲華爾街紐約證交所。（圖／路透）

「熊」視眈眈

即便市場最近反彈，Baker Avenue Wealth Management 首席投資策略師 King Lip 持有的現金比例較往常高很多，「只要我們開始見到更多疫情逐漸減緩的證據，我們隨時準備重新進場。」

不過仍有許多人認為市場尚未完全消化疫情對經濟和企業獲利帶來的損害，認為衰退幾乎已成定局，因為光過去三週就有近1,700萬美國人申請失業救濟金。

BofA Global Research 分析師上週的研究報告指出，根據一項針對經濟衰退期間的熊市分析顯示，若標普500指數未能回落甚至跌穿3月23日的全球低點，將創下「前所未見」的首例。類似的熊市持續平均時間為11個月左右。

野村證券分析師也在一份報告中表示，最近的反彈應被視為「一種缺乏熱情的、毫無生機的熊市反彈。」

▲▼Fed,聯準會。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）大力出手救市。（圖／路透）

相信聯準會（Fed）

管理芝加哥 Kingsview 資產管理約1億美元資金的 Paul Nolte 表示，觀望策略在2008年金融危機期間很受用。Nolte 表示，在2008年將曝險從股票轉至債券後，避過了股票跌幅超過50％的底部那幾個月，自2009年6月隨著市場反彈開始買進股票。

最近，他慢慢轉回股市，部分是透過專攻科技和醫療股的指數股票型基金（ETF）。

不只他一個人這麼做，根據EPFR Global，截至上週四的一週期間，投資者向股票基金投入176億美元，創下一年高位。Fed 推出空前的振興方案，尤其是重啟大規模資產購買以支撐市場，提振投資者信心的手段，令許多投資者受到了鼓舞。

Sunrise Capital Partners LLC 投資長 Christopher Stanton 指出，「全球最強大的央行給了一記當頭棒喝，告訴大家不會讓跌勢繼續下去。」。這位投資長押注蘋果（AAPL.O）與 Google 母公司 Alphabet（GOOGL.O）這類大型科技股，「我強烈覺得，這就是低點了！」


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