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謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河臉書的最新發文表示，疫情重創世界，投資者的恐懼到達歴史最高點，但全球印鈔機都沒有停下來，美元依然搶手，這是因為全世界都以美元交易或把美元當現金儲存。當資產價格殺得夠低時，現金購買力大增，真正的投資家是精於掌握時機，精準把現金轉變成資產的人。

「這是百年一遇的世界！」謝金河指出，疫情對金融市場衝擊十分巨大，股市波動更是前所未有；美國道瓊工業指數一下子大跌11000點，一下子又彈升5795點，投資人置身其中，稍不小心，身家財產可能一夕蒸發，「在大浪襲來之際，心境的調適非常重要，千萬不要走極端！」

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，這次在大震盪中，美國知名的資產管理公司橋水（Bridgewater）差一點破產，很多檔 ETF 都被橋水殺得很慘。最近橋水的創辦人 Ray Dalio 又有驚人之語，「現金不是王，現金是垃圾！」對此他表示，這就是很極端的說法，「其實現金從來不是王，現金是過客。」

▲▼牛市,圖庫386。（圖／路透社）

▲全球股市陷入牛熊對決的膠著。（圖／路透社）

謝金河認為，對聰明的投資家來說，保留足夠的現金，可以在資產價值崩跌的時候換入更廉價的資產，巴菲特一輩子屹立不墜，在於他一直擁有足夠的現金；現金不會是垃圾，除非這個國家滅亡，鈔票變壁紙，或是鈔票印太多，最後出現惡性通膨，否則現金具有一定的價值。

謝金河表示，這次金價大漲、油價大跌、股市激烈波動，都是史上罕見。他也警示，在劇變中要保持冷靜的頭腦、敏捷的身手，才可能是未來的贏家，過度樂觀或極端悲觀，可能會把自己逼入死巷。


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