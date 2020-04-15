美官員質疑「9人因言論被消失」　華春瑩：共產黨享有全世界最高支持率！

▲華春瑩反擊。（圖／翻攝自推特）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交部新聞發言人華春瑩與美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前因「言論自由」等議題，在推特互嗆。華春瑩日前表示，歡迎隨時來中國，在街上隨意找人聊天「享受自由」。沒想到，此話遭到美國通訊委員會委員卡爾（Brendan Carr）反駁，他更連點名9人稱，「你能讓他們不消失，讓我們聊聊嗎？」

美國國務院發言人歐塔加思（Morgan Ortagus）7日發文質疑中國言論自由。中國外交部新聞發言人華春瑩對此回擊，歡迎隨時來中國，在街上隨意找人聊天「享受自由」。

沒想到，美國通訊委員會委員卡爾隨後立馬在推特上發文，「太好了，我想和服務在武漢中央醫院的艾芬醫生聊聊，你能讓她解除被消失（un-disappear），方便我們交談嗎？」之後，他點名陳秋實、方斌、李澤華、任志強等人稱，「你能讓他們不消失，讓我們聊聊嗎（Could you un-disappear them so we could speak）？」

▲李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

4月14日，華春瑩在推特帳號連發4條PO文再次反擊，「卡爾列出了幾個他想與之『對話』的中國人的名字，歡迎他來武漢向這座英雄城市致敬，但請不要假裝是偵探；武漢的成功是真實的，不是虛構的。」

「中國以最嚴格的措施和最迅速的反應，在14億人口正處於春運高峰的兩個月內，成功地控制了這一未知病毒，並將感染率和死亡率降至最低，」她表示，「關鍵是中國共產黨把人民的生命放在第一位，每個感染者都能儘早得到免費的檢查和治療，這就是中國共產黨享有全世界最高支持率的原因。」

最後，華春瑩再一次反問，「卡爾先生是否聽到了美國1月、2月的許多哨聲？他聽到美國醫務工作者的哭聲了嗎？也許他該先和他們談談。」

不過，之後卡爾再次回嗆，很高興華春瑩看到這些人的姓名，也很高興她的回應向世界證實，「這些人僅是因為說出關於殘酷中共政權的事實，就被消失。」他再次詢問華春瑩，「可以麻煩妳使他們不被消失，讓我們能夠聊天嗎？」

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