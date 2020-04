美官員質疑「9人因言論被消失」　華春瑩：共產黨享有全世界最高支持率！

▲華春瑩反擊。(圖/翻攝自推特)

中國外交部新聞發言人華春瑩與美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)日前因「言論自由」等議題,在推特互嗆。華春瑩日前表示,歡迎隨時來中國,在街上隨意找人聊天「享受自由」。沒想到,此話遭到美國通訊委員會委員卡爾(Brendan Carr)反駁,他更連點名9人稱,「你能讓他們不消失,讓我們聊聊嗎?」

美國國務院發言人歐塔加思(Morgan Ortagus)7日發文質疑中國言論自由。中國外交部新聞發言人華春瑩對此回擊,歡迎隨時來中國,在街上隨意找人聊天「享受自由」。

沒想到,美國通訊委員會委員卡爾隨後立馬在推特上發文,「太好了,我想和服務在武漢中央醫院的艾芬醫生聊聊,你能讓她解除被消失(un-disappear),方便我們交談嗎?」之後,他點名陳秋實、方斌、李澤華、任志強等人稱,「你能讓他們不消失,讓我們聊聊嗎(Could you un-disappear them so we could speak)?」

4月14日,華春瑩在推特帳號連發4條PO文再次反擊,「卡爾列出了幾個他想與之『對話』的中國人的名字,歡迎他來武漢向這座英雄城市致敬,但請不要假裝是偵探;武漢的成功是真實的,不是虛構的。」

「中國以最嚴格的措施和最迅速的反應,在14億人口正處於春運高峰的兩個月內,成功地控制了這一未知病毒,並將感染率和死亡率降至最低,」她表示,「關鍵是中國共產黨把人民的生命放在第一位,每個感染者都能儘早得到免費的檢查和治療,這就是中國共產黨享有全世界最高支持率的原因。」

最後,華春瑩再一次反問,「卡爾先生是否聽到了美國1月、2月的許多哨聲?他聽到美國醫務工作者的哭聲了嗎?也許他該先和他們談談。」

不過,之後卡爾再次回嗆,很高興華春瑩看到這些人的姓名,也很高興她的回應向世界證實,「這些人僅是因為說出關於殘酷中共政權的事實,就被消失。」他再次詢問華春瑩,「可以麻煩妳使他們不被消失,讓我們能夠聊天嗎?」

