避險需求+通膨威脅　金價再收逾7年新高

▲分析師認為，隨Fed刺激措施而來的通膨將提振金價。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

近期的市場持續被新冠肺炎病毒主宰，隨著資金持續流入避險資產，國際金價也持續收高。6月黃金期貨周一收盤上漲0.5％至每盎司1,761.4美元，創2012年10月11日以來最高收盤價。

由於擔心新冠肺炎疫情將打擊全球經濟及美國企業營利，投資人紛紛轉向避險顯資產。黃金現貨突破關鍵的1700美元，盤中一度觸及2012年12月以來新高。截至今（14）日中午12點14分，6月黃金期貨上漲0.85%至每盎司1776.3美元。

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美國聯準會（Fed）上周四（9日）正式公布多項振興經濟措施，並針對中小企業與地方政府提供規模達2.3兆美元的借貸措施。瑞銀（UBS）預期，在Fed寬鬆政策的帶動下，美國實際利率將進一步跌至負值區域，「甚至可降至全球金融危機後的低點。」

Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible指出，「通膨是黃金有潛在買盤的最大原因。」據路透報導，通膨加劇被視為黃金利多，是由於當價格壓力上升時，黃金往往被視為安全的儲備資產。Phil Streible認為，隨著Fed政策而來的通膨問題將進一步提振金價。

Phil Streible預估，Q2平均金價將為每盎司1,750美元，Q3則持續上漲至每盎司1,850美元，Q4則有機會達到2,000美元。

其他貴金屬方面，截至稍早，5月白銀期貨上漲3.17%至每盎司16.03美元；7月鉑金期貨上漲2.69%至每盎司770美元；6月鈀金期貨上漲1.03%至每盎司2193美元。