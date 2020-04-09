嘉義市社會住宅包租代管2.0上路　優惠限額600名

▲政府幫你出租、幫你找房 嘉義市社會住宅包租代管2.0上路 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

家裡有房子想要出租，卻覺得找仲介、房客管理很麻煩?想來嘉義市打拼，或者在嘉就學，但覺得房租有點高，怎麼辦?嘉義市社會住宅包租代管2.0幫您解決找房租房的困擾。嘉義市政府工務處表示，包租代管(代租代管)2.0將可協助媒合房東與租屋客，讓房東安心出租、讓在外打拼的年輕人與特殊境遇家庭擁有安身立命的所在。

▲嘉義市社會住宅包租代管，民眾覺得比較有保障 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工務處表示，中央在2019年10月底，推出社會住宅包租代管2.0，實施範圍從原本六都擴展到14個縣市，嘉義市在黃敏惠市長的帶領之下，投入第二期計畫，期盼藉由官方與民間合作，有效提升現有房屋使用率；激勵屋主釋出閒置的空屋進入租屋市場，也讓來嘉義市就學就業的年輕人，用更合理的價格得到品質更好的租屋環境。

▲嘉義市社會住宅包租代管限額600名 。（圖／記者翁伊森翻攝）

工務處表示，社會住宅包租代管、代租代管計畫即日起正式上路，嘉市府委託「兆基管理顧問股份有限公司」辦理本案，計畫今年要達成600件租屋媒合，房東房客們手腳要快，電話(05) 228-8333或親洽兆基管理顧問嘉義市服務處，將有專人提供服務。

▲ 嘉義市社會住宅包租代管享優惠折扣。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府表示，利用包租代管、代租代管，對房東、房客非常便利貼心。房東部分包租代管簽約就可以收租3年，不用擔心房子租不出去，更有專人幫忙處理租賃業務；每年可請領修繕補助最高1萬元；租金1萬以下綜合所得稅全免；房屋火險等居家安全險每年補助最高3500元。



房客部分，年滿20歲的國民，在嘉義市就學或工作，或警正四階以下(含)的警消人員，以上身分者在嘉義市沒有自用住宅、未享有租金補貼與承租政府興辦的住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元整，就可以享有房租租金8折至9折；社會弱勢、低收或中低收入戶，可享有租金7折、5折。房客更免收仲介費。

兆基管理顧問股份有限公司表示，包租代管、代租代管在6都推動的狀況很不錯，不少原本有房卻不願意出租的房東，因為直接可收租3年，又不需要擔心後續的招租管理等，紛紛加入。對於房客來說，就學就業的年輕人可以用市價8、9折租房，又免收仲介費與公證費。今年嘉義市也積極推動，預計媒合600件的包租代管、代租代管，相信一定能夠讓房東更方便、有需要的租房者找到價格合理、更有保障的家園。

►有75%酒精，必備必買必囤！！